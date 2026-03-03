Previo a la aprobación de la reforma laboral, Nación benefició a provincias aliadas con $20.000 millones en ATN

El Gobierno nacional transfirió en la última semana de febrero $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional a seis provincias cuyos mandatarios habían garantizado votos, quórum o ausencias estratégicas para que La Libertad Avanza pudiera abrir la sesión y avanzar con la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.
Según datos oficiales relevados por consultoras privadas, los giros se distribuyeron entre Misiones, Salta y Santa Cruz, que recibieron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy, con $3.000 millones por distrito; y Neuquén, con $2.000 millones. Hasta el 22 de febrero no se habían registrado transferencias por este concepto.
El 19 de febrero, el oficialismo consiguió reunir 130 diputados sentados en el recinto, apenas uno más del mínimo necesario, gracias al respaldo de bloques provinciales y al acompañamiento de legisladores alineados con gobernadores que luego fueron beneficiados con los ATN. También resultaron determinantes ausencias que facilitaron el quórum y evitaron que la oposición bloqueara el debate.
Entre los apoyos clave estuvieron los salteños de Innovación Federal, que responden a Gustavo Sáenz
; los misioneros alineados con Hugo Passalacqua
y el santacruceño José Luis Garrido, cercano al gobernador Claudio Vidal
. En paralelo, distritos como Corrientes y Jujuy, a cargo de Gustavo Valdés
y Carlos Sadir
, acompañaron con votos favorables, mientras que otros mandatarios jugaron con ausencias estratégicas que allanaron el camino para habilitar la sesión.
Los ATN representan el 1% de la masa coparticipable y su asignación es discrecional. En febrero el fondo acumuló $85.047 millones y la ejecución fue del 23,5%, mientras que en el primer bimestre se distribuyeron $27.000 millones sobre un total recaudado de $177.117 millones, lo que dejó más de $150.000 millones sin repartir.
Desde el Ministerio del Interior señalaron que las transferencias respondieron a situaciones de emergencia, aunque los envíos coincidieron con la gira política del ministro por varias de esas provincias en plena negociación parlamentaria y con la concesión a los gobernadores de cambios en el proyecto, como la marcha atrás en la reducción de Ganancias a sociedades para destrabar la votación.