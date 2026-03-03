03.03.2026 / FUTBOL Y POLITICA

Tapia planta bandera y la AFA sostiene el paro: no habrá fecha 9 en medio del choque con el Gobierno



En plena disputa con la Justicia y el Gobierno nacional, la Asociación del Fútbol Argentino define mantener la suspensión de la novena fecha del Torneo Apertura 2026. La conducción de Claudio “Chiqui” Tapia avanza con la reprogramación y denuncia una avanzada judicial vinculada a presuntas irregularidades fiscales.





La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría decidido que el paro se mantendrá a pesar de las distintas opiniones y la novena fecha del Torneo Apertura, junto con las demás categorías, quedará oficialmente suspendida, según confirmaron fuentes dirigenciales.

A partir del mediodía, los principales directivos de la AFA se reunirán en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir, aunque la decisión ya estaría tomada: no hay fútbol. En el encuentro entre los 30 dirigentes de Primera División se resolverá en qué día entre semana se reprogramará la jornada afectada por la medida de fuerza.

La conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia ya notificó a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: 18 de marzo, 22 de abril o 13 de mayo. Cada institución deberá manifestar su preferencia para avanzar en la definición del nuevo cronograma.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la reunión se convocó por iniciativa de Tapia luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas el propio presidente y Pablo Toviggino, en una causa por presuntas irregularidades fiscales. Desde el ente rector del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados se realizaron de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, señalaron que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. En ese marco, acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario, en un contexto que profundiza la tensión entre el fútbol argentino y el Gobierno nacional.

