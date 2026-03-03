Tapia planta bandera y la AFA sostiene el paro: no habrá fecha 9 en medio del choque con el Gobierno

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría decidido que el paro se mantendrá a pesar de las distintas opiniones y la novena fecha del Torneo Apertura, junto con las demás categorías, quedará oficialmente suspendida, según confirmaron fuentes dirigenciales.

La conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia ya notificó a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: 18 de marzo, 22 de abril o 13 de mayo. Cada institución deberá manifestar su preferencia para avanzar en la definición del nuevo cronograma.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la reunión se convocó por iniciativa de Tapia luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas el propio presidente y Pablo Toviggino, en una causa por presuntas irregularidades fiscales. Desde el ente rector del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados se realizaron de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.Además, señalaron que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. En ese marco, acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario, en un contexto que profundiza la tensión entre el fútbol argentino y el Gobierno nacional.