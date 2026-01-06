La marcha por la aplicación de la emergencia en Discapacidad terminó en represión policial

Familiares de personas con discapacidad, organizaciones sociales y profesionales del sector se movilizaron esta mañana frente al Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la normalización de los pagos a prestadores. Sin embargo, la jornada terminó con represión policial contra los manifestantes que participaban del reclamo.La protesta se desarrolló en las inmediaciones del edificio oficial y reunió a trabajadores del área, familiares y personas con discapacidad que denunciaron demoras en los pagos y el riesgo de interrupción de tratamientos, transporte y acompañamientos terapéuticos.Durante la manifestación, los presentes aseguraron que la intervención policial se produjo mientras el reclamo transcurría de manera pacífica. “Estamos reclamando nuestros derechos y nos hacen estas cosas. La verdad que no molestamos a nadie”, expresaron desde la movilización, donde también denunciaron intentos de desalojo mientras permanecían sobre la vereda.El reclamo se da pese a que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso y reglamentada durante este año, aunque desde el sector aseguran que los prestadores todavía no perciben los pagos en tiempo y forma, situación que mantiene en alerta a trabajadores y familias.En paralelo, el Ministerio de Salud dispuso la semana pasada un aumento del 5,87% en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral para Personas con Discapacidad, actualización que fue calculada en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre de 2025 y enero de 2026, aunque desde el sector advierten que el incremento resulta insuficiente frente a la crisis que atraviesan los servicios.