05.03.2026 / MINISTERIO DE SALUD

La marcha por la aplicación de la emergencia en Discapacidad terminó en represión policial

Familiares, profesionales y organizaciones del sector se movilizaron para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la regularización de pagos a prestadores, pero denunciaron un operativo policial que avanzó sobre los manifestantes durante la protesta.




Familiares de personas con discapacidad, organizaciones sociales y profesionales del sector se movilizaron esta mañana frente al Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la normalización de los pagos a prestadores. Sin embargo, la jornada terminó con represión policial contra los manifestantes que participaban del reclamo.

La protesta se desarrolló en las inmediaciones del edificio oficial y reunió a trabajadores del área, familiares y personas con discapacidad que denunciaron demoras en los pagos y el riesgo de interrupción de tratamientos, transporte y acompañamientos terapéuticos.

Durante la manifestación, los presentes aseguraron que la intervención policial se produjo mientras el reclamo transcurría de manera pacífica. “Estamos reclamando nuestros derechos y nos hacen estas cosas. La verdad que no molestamos a nadie”, expresaron desde la movilización, donde también denunciaron intentos de desalojo mientras permanecían sobre la vereda.

El reclamo se da pese a que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso y reglamentada durante este año, aunque desde el sector aseguran que los prestadores todavía no perciben los pagos en tiempo y forma, situación que mantiene en alerta a trabajadores y familias.

En paralelo, el Ministerio de Salud dispuso la semana pasada un aumento del 5,87% en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral para Personas con Discapacidad, actualización que fue calculada en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre de 2025 y enero de 2026, aunque desde el sector advierten que el incremento resulta insuficiente frente a la crisis que atraviesan los servicios.

Lo más leído

1

Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social

2

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

3

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

4

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

5

Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

Más notas de este tema

Ante un ultimátum judicial, el Gobierno prometió aplicar la Ley de Discapacidad pero sin anunciar acciones concretas

06/01/2026 - EMERGENCIA

Ante un ultimátum judicial, el Gobierno prometió aplicar la Ley de Discapacidad pero sin anunciar acciones concretas

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

30/12/2025 - PASARÁ A LA ÓRBITA DE LUGONES

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

La Justicia le dio un plazo de cinco días al Gobierno para aplicar la Ley de Discapacidad

26/12/2025 - INTIMACIÓN

La Justicia le dio un plazo de cinco días al Gobierno para aplicar la Ley de Discapacidad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.