Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

Empezó marzo y es necesario saber cuándo es la próxima fecha en la que se podrá descansar. Poco antes de terminar el 2025, el gobierno de Javier Milei despejó una de las incógnitas más repetidas de fin de año: el calendario oficial de feriados en 2026.La información se hizo oficial a través de la Resolución 164/2025, publicada el 23 de diciembre en el Boletín Oficial. Allí también se confirmó cuáleslos son los feriados inamovibles y los puentes turísticos.En cuanto a marzo de 2026, lo que aquí interesa, concentra una fecha central para la historia y la memoria colectiva argentina y suma un día no laborable clave que impactará tanto en la organización laboral como en el turismo interno, tan perjudicado por la política económica oficial.El martes 24 de marzo de 2026 será feriado inamovible en todo el país por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que recuerda el inicio de la última dictadura cívico-militar en 1976.Es uno de los feriados más sensibles del calendario argentino, no solo por su carácter histórico y político, sino también porque suele estar acompañado de movilizaciones, actos oficiales y una fuerte presencia en la agenda pública y mediática.A esta fecha, en este caso, se le suma el lunes 23 de marzo de 2026, que fue declarado día no laborable con fines turísticos. Con esta combinación, marzo tendrá un fin de semana largo de cuatro días, que irá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, uno de los más extensos de todo el año.El 24 de marzo, al ser feriado nacional, se paga doble en caso de trabajar, según la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, el lunes 23, al tratarse de un día no laborable, queda a criterio del empleador: si se trabaja, se paga como una jornada habitual., entre el sábado 14 al martes 17 de febrero.: del sábado 21 al martes 24 de marzo., entre el jueves 2 al domingo 5 de abril.: del viernes 1 de mayo al domingo 3 de mayo.: del sábado 23 de mayo al lunes 25 de mayo.: del sábado 13 de junio al lunes 15 de junio.: del jueves 9 de julio al domingo 12 de julio.: del sábado 15 de agosto al lunes 17 de agosto.: del sábado 10 al domingo 12 de octubre., entre el viernes 20 al domingo 22 de noviembre.: del sábado 5 al martes 8 de diciembre.: del viernes 25 de diciembre al domingo 27 de diciembre.