Serbia compró misiles hipersónicos chinos y se convirtió en el primer país europeo en operar ese armamento

el 61% de las importaciones de armamento de Serbia entre 2021 y 2025 provino de China

El misil tuvo su primer uso en combate durante el conflicto entre India y Pakistán en 2025

Serbia ocupa el puesto 37 entre los mayores importadores de armamento del mundo en el período 2021-2025

Croacia, miembro de la UE y la OTAN, y enemiga de Serbia durante las guerras de los años noventa, calificó la compra de misiles como una amenaza a la estabilidad regional