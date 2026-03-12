Europa triplicó sus importaciones de armas y Alemania desplazó a China: el nuevo mapa del comercio militar mundial

Tras Ucrania, Polonia y Reino Unido se posicionaron como los siguientes grandes importadores europeos

Alemania superó a China como cuarto exportador mundial de armas entre 2021 y 2025, con el 5,7% de la distribución global, levemente por encima del 5,6% de China

Rusia, tercer exportador mundial, fue el único entre los diez primeros que registró una caída

dió la producción doméstica de sistemas avanzados. Pakistán se mantuvo como el principal cliente de China, absorbiendo aproximadamente el 80% de sus entregas al exterior

Por primera vez desde la década de 1960, Europa se convirtió en la región con la mayor proporción de importaciones de armas, representando el 33% del total mundial, frente al 12% del quinquenio 2016-2020. El aumento está impulsado principalmente por el conflicto en Ucrania, que absorbió por sí sola el 9,7% de todas las transferencias mundiales de armas, y por el temor a una expansión del conflicto, que llevó a otros estados europeos a reforzar sus sistemas de defensa.. Las compras de los países de la OTAN en Europa aumentaron un 143% respecto al período anterior. A pesar de los esfuerzos por expandir la producción nacional, los países europeos siguieron dependiendo en gran medida de las importaciones estadounidenses, en particular de aviones de combate y sistemas de defensa aérea de largo alcance. Las armas suministradas por Estados Unidos representaron el 48% de todas las importaciones europeas.. El ranking coloca a Estados Unidos primero con el 42%, seguido de Francia con el 9,8% y Rusia con el 6,8%. Casi un cuarto de las exportaciones alemanas se destinaron a Ucrania, evidenciando un compromiso significativo con la ayuda militar. Ucrania, Egipto e Israel fueron los principales receptores del equipamiento militar alemán, que incluye vehículos blindados, munición de artillería y sistemas de defensa aérea. Entre las plataformas más exportadas figuran el tanque Leopard 2, el vehículo de combate KF41 Lynx, el transporte blindado Boxer y el sistema de defensa antiaérea IRIS-T SLM.. Sus exportaciones se redujeron un 64% en volumen respecto al quinquenio anterior, lo que hizo descender su cuota global del 21% en 2016-2020 al 6,8% en 2021-2025. La caída se explica en parte porque Moscú utiliza una mayor parte del material que produce para su propia guerra en Ucrania, y también porque Estados Unidos y Europa han presionado a terceros países para que no compren armas rusas. Durante el período, Rusia recibió drones de ataque y misiles de Irán, y sistemas de artillería y misiles de Corea del Norte.. La decisión de China de impulsar su propia producción militar y reducir sus compras a Rusia provocó además una caída del 72% en sus importaciones, lo que hizo que el país saliera por primera vez del top 10 de importadores desde comienzos de los años noventa.Estados Unidos acaparó el 42% de todas las transferencias internacionales de armas en 2021-2025, frente al 36% del período anterior, abasteciendo a 99 países de los cinco continentes. Por primera vez en veinte años, la mayor parte de las exportaciones estadounidenses se destinó a Europa (el 38%) y no a Oriente Medio (el 33%), aunque Arabia Saudí sigue siendo el cliente más importante con un 12% de las compras. El dominio estadounidense como suministrador de Europa probablemente continuará en un futuro previsible: hay más de 460 aviones cazas F-35 pendientes de entrega.