Kosovo disolvió su parlamento por tercera vez en 15 meses y el Tribunal Constitucional frenó las elecciones

La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, disolvió el parlamento el pasado 6 de marzo después de que los legisladores no lograran elegir un nuevo jefe de Estado antes del plazo constitucional. Será la tercera elección parlamentaria en 15 meses. El Tribunal Constitucional emitió días después una medida cautelar que suspendió el decreto de disolución, sumiendo al país en un vacío institucional sin precedentes.La sesión parlamentaria que debía elegir al nuevo presidente fracasó porque solo 66 de los 120 diputados estuvieron presentes, 14 menos que el quórum requerido. El bloqueo se produjo después de que el partido gobernante Vetëvendosje, liderado por el primer ministro Albin Kurti, insistiera en su propio candidato sin acordar un nombre de consenso con la oposición.El fracaso se produjo tras un año de parálisis política. Una elección en febrero de 2025 no logró formar gobierno. Elecciones anticipadas en diciembre de ese año dieron una victoria contundente a Vetëvendosje, lo que parecía resolver el impasse. Pero aunque el partido obtuvo escaños suficientes para gobernar, no pudo conseguir la participación de la oposición necesaria para elegir presidente.Osmani firmó el decreto de disolución apenas nueve horas después de que fracasara la sesión. Kurti lo rechazó de inmediato, calificándolo de inconstitucional: la Constitución permite hasta tres rondas de votación para elegir presidente, con un plazo de 60 días desde el inicio del proceso. El Tribunal Constitucional aceptó analizar el planteo y emitió una medida cautelar que bloqueó el decreto hasta fines de marzo, prohibiendo tanto la convocatoria a elecciones como el funcionamiento normal del parlamento.Un fallo del Tribunal Constitucional de 2014 complicó aún más el proceso: estableció que para que cualquier votación sea válida deben estar presentes al menos 80 diputados y deben figurar al menos dos candidatos en la boleta. Esa norma fue la que permitió a los partidos de oposición vetar el proceso simplemente ausentándose del recinto.Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, al cabo de una guerra que terminó con 78 días de bombardeos de la OTAN sobre Belgrado. Serbia no reconoce la independencia. El país alberga una base militar estadounidense como parte de la misión de paz de la OTAN.Si el Tribunal Constitucional avala el decreto de Osmani, Kosovo celebrará su tercera elección parlamentaria en 15 meses. Si lo anula, el país quedará en un limbo institucional con un parlamento que no puede funcionar y una presidenta cuyo mandato vence en abril. Ninguno de los dos escenarios ofrece una salida clara a la parálisis.