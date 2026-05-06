10.05.2026 / CONFLICTOS · GEOPOLÍTICA · MUNDO

Ultraderecha, guerras y tensiones nucleares: mapa geopolítico de mayo 2026

La geopolítica mundial entró en una fase de mayor volatilidad durante la última semana: desde la amenaza nuclear explícita de Corea del Norte hasta la advertencia iraní de bloquear el Estrecho de Ormuz, pasando por la reaparición de Nigel Farage como actor central en Reino Unido y la declaración de Putin sobre el "tramo final" de la guerra en Ucrania.

