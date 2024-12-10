Brasil presenta su primer caza supersónico fabricado en el país

El nuevo caza forma parte de un programa de modernización de las Fuerzas Armadas impulsado por el gobierno brasileño en articulación con la empresa aeronáutica Embraer y socios internacionales

Si bien el diseño original es extranjero, el proceso productivo incluye una participación creciente de ingenieros y técnicos brasileños, así como la instalación de capacidades industriales en territorio nacional.

El programa Gripen no solo implica la adquisición de aeronaves, sino también la transferencia de conocimiento en áreas sensibles como la ingeniería aeronáutica, los sistemas de defensa y la integración electrónica

Brasil dio un paso relevante en su política industrial y de defensa con la presentación de su primer avión de combate supersónico con fabricación local. El anuncio, realizado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer capacidades tecnológicas propias y reducir la dependencia externa en materia militar.. El desarrollo combina transferencia tecnológica, producción local y acuerdos de cooperación, en una lógica que apunta tanto a la defensa como al posicionamiento industrial del país.La aeronave - basada en el modelo Gripen - es resultado de un convenio estratégico con la firma sueca Saab, que permitió a Brasil avanzar en la fabricación de componentes clave y en la integración de sistemas.Durante la presentación, Lula destacó el impacto del proyecto en términos de empleo calificado, innovación y desarrollo tecnológico. También lo vinculó con una visión más amplia de soberanía: la posibilidad de contar con equipamiento militar producido localmente es vista como un factor estratégico en un escenario internacional cada vez más competitivo.. En ese sentido, Brasil busca consolidarse como un actor relevante en la industria global, con potencial incluso para exportar tecnología en el futuro.El avance se produce en un contexto regional donde pocos países cuentan con capacidades de producción militar de este nivel. La apuesta brasileña combina objetivos de defensa con una política industrial activa, en línea con otros sectores estratégicos donde el gobierno busca impulsar el desarrollo nacional.Aun así, el proyecto también enfrenta desafíos: los altos costos, la dependencia parcial de proveedores externos y la necesidad de sostener inversiones a largo plazo serán factores clave para determinar su consolidación.