07.03.2026 / Empresarios y política regional

Paolo Rocca desafía a Milei: inauguró una escuela con Lula

El CEO del Grupo Techint participó en Río de Janeiro de la inauguración de una escuela técnica junto al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El gesto se produce en medio de la creciente tensión entre el empresario y el gobierno de Javier Milei, que en los últimos días lo había criticado públicamente.