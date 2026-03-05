Paolo Rocca desafía a Milei: inauguró una escuela con Lula

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, participó en Río de Janeiro de la inauguración de una escuela técnica impulsada por la compañía junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El evento, que reunió a autoridades brasileñas, empresarios y representantes del sector educativo, tuvo un fuerte contenido simbólico en medio del clima de confrontación entre el empresario argentino y el gobierno de Javier Milei.
La escuela forma parte de los programas de formación técnica que el grupo industrial desarrolla en distintos países donde opera, con el objetivo de capacitar a jóvenes en oficios vinculados a la industria metalúrgica y energética. Durante el acto, Lula destacó la importancia de la educación técnica para el desarrollo productivo y celebró la inversión privada destinada a formar trabajadores especializados.
El presidente Javier Milei no tardó en reaccionar. En sus redes sociales, compartió la publicación sobre la visita de Rocca con el texto "principio de revelación".
La presencia de Rocca junto al mandatario brasileño se produjo en un momento de tensión con la Casa Rosada. En los últimos días, Milei cuestionó públicamente al Grupo Techint y lanzó duras críticas contra el empresario, a quien llegó a apodar “Don Chatarrín”
, en referencia a su actividad en la industria siderúrgica.
El cruce se originó luego de que Rocca cuestionara algunas decisiones económicas del gobierno libertario y expresara preocupación por el rumbo de la política industrial. Desde el entorno presidencial respondieron con críticas a los grandes grupos empresarios, acusándolos de defender privilegios y resistirse a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
En ese contexto, la imagen del principal empresario industrial argentino compartiendo un acto con Lula —uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana— fue leída en el mundo político como un gesto que marca distancia con el gobierno de Milei y que refuerza el vínculo de Techint con el mercado brasileño, uno de los más importantes para el conglomerado.
Brasil es, de hecho, uno de los principales destinos de las inversiones del grupo y un socio clave para sus operaciones en América Latina. La inauguración de la escuela técnica se inscribe en esa estrategia de largo plazo, pero también expone el contraste entre el vínculo fluido de Rocca con el gobierno brasileño y la relación cada vez más tensa con la administración libertaria en la Argentina.