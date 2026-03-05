07.03.2026 / Empresarios y política regional

Paolo Rocca desafía a Milei: inauguró una escuela con Lula

El CEO del Grupo Techint participó en Río de Janeiro de la inauguración de una escuela técnica junto al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El gesto se produce en medio de la creciente tensión entre el empresario y el gobierno de Javier Milei, que en los últimos días lo había criticado públicamente.



El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, participó en Río de Janeiro de la inauguración de una escuela técnica impulsada por la compañía junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El evento, que reunió a autoridades brasileñas, empresarios y representantes del sector educativo, tuvo un fuerte contenido simbólico en medio del clima de confrontación entre el empresario argentino y el gobierno de Javier Milei.

La escuela forma parte de los programas de formación técnica que el grupo industrial desarrolla en distintos países donde opera, con el objetivo de capacitar a jóvenes en oficios vinculados a la industria metalúrgica y energética. Durante el acto, Lula destacó la importancia de la educación técnica para el desarrollo productivo y celebró la inversión privada destinada a formar trabajadores especializados.

El presidente Javier Milei no tardó en reaccionar. En sus redes sociales, compartió la publicación sobre la visita de Rocca con el texto "principio de revelación". 



La presencia de Rocca junto al mandatario brasileño se produjo en un momento de tensión con la Casa Rosada. En los últimos días, Milei cuestionó públicamente al Grupo Techint y lanzó duras críticas contra el empresario, a quien llegó a apodar “Don Chatarrín”, en referencia a su actividad en la industria siderúrgica.

El cruce se originó luego de que Rocca cuestionara algunas decisiones económicas del gobierno libertario y expresara preocupación por el rumbo de la política industrial. Desde el entorno presidencial respondieron con críticas a los grandes grupos empresarios, acusándolos de defender privilegios y resistirse a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

En ese contexto, la imagen del principal empresario industrial argentino compartiendo un acto con Lula —uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana— fue leída en el mundo político como un gesto que marca distancia con el gobierno de Milei y que refuerza el vínculo de Techint con el mercado brasileño, uno de los más importantes para el conglomerado.

Brasil es, de hecho, uno de los principales destinos de las inversiones del grupo y un socio clave para sus operaciones en América Latina. La inauguración de la escuela técnica se inscribe en esa estrategia de largo plazo, pero también expone el contraste entre el vínculo fluido de Rocca con el gobierno brasileño y la relación cada vez más tensa con la administración libertaria en la Argentina.
etiquetas

Notas relacionadas

Lo más leído

1

Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

2

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, el perro que "contenía emocionalmente" a Milei

3

Contundente triunfo de Furlán en la UOM Zárate-Campana frente a la lista impulsada por Rocca

4

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

5

Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

Más notas de este tema

Paritaria docente: los gremios acordaron con el Gobierno bonaerense una suba del 7,5 % en marzo y abril

06/03/2026 - PBA

Paritaria docente: los gremios acordaron con el Gobierno bonaerense una suba del 7,5 % en marzo y abril

Paro universitario: docentes convocan al cese de tareas por tiempo indeterminado

05/03/2026 - Política

Paro universitario: docentes convocan al cese de tareas por tiempo indeterminado

Catamarca: docentes se movilizan contra la propuesta salarial de Jalil y reclaman mejoras urgentes

05/03/2026 - RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Catamarca: docentes se movilizan contra la propuesta salarial de Jalil y reclaman mejoras urgentes

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.