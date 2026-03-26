Acciones en rojo y riesgo país en alza: la fragilidad financiera vuelve a escena

Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaron con mayoría de bajas, mientras el riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos básicos, ubicándose en torno a las 593 unidades. El retroceso se dio luego de un efímero repunte vinculado a expectativas de desescalada en el conflicto en Medio Oriente, que finalmente no logró consolidarse.

Cabe señalar que el índice S&P Merval, en tanto, registró una leve baja en pesos, aunque medido en dólares mostró una suba cercana al 1%, en un comportamiento que volvió a evidenciar la volatilidad estructural del mercado argentino. Entre las acciones, Edenor lideró las pérdidas, mientras que YPF se destacó entre las subas.Analistas del mercado señalaron que la evolución de los activos sigue atada a factores externos, especialmente al desarrollo del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios internacionales. En ese escenario, advirtieron que una prolongación de la crisis podría trasladarse al costo de vida a nivel global, sumando presión sobre economías ya debilitadas como la argentina.