27.03.2026 / Política

Milei pone en riesgo el fallo por YPF y sugiere que fue un favor de Trump

Luego de que se conociera la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan por YPF, el Presidente no dudó en adjudicarse el mérito por su "vínculo" con el mandatario estadounidense.



Luego de que se conociera la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan por YPF, el presidente Javier Milei no dudó en adjudicarse el mérito, pero pone en riesgo el fallo al sugerir que fue un favor de su par estadounidense, Donal Trump. 

Desde sus redes sociales, Milei se hizo eco de una publicación proveniente de una cuenta (troll) libertartaria, que hizo mención al fallo y de su "vínculo" con Trump. "Para qué viaja tanto a EEUU. Trump no le atiene el teléfono a Milei. No nos va a servir de nada la alianza con EEUU", ironiza el usuario @hayquedolarizar.

El diputado libertario Agustín Romo sugirió lo mismo al responder el tuit de dicho usuario: "Cómo era eso de que era al pedo estar bien alineado a Trump".

 

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