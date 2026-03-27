Milei pone en riesgo el fallo por YPF y sugiere que fue un favor de Trump

Luego de que se conociera la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan por YPF, el Presidente no dudó en adjudicarse el mérito por su "vínculo" con el mandatario estadounidense.
1
Alarmante: a causa del hambre, el Servicio Penitenciario abriría un comedor para su propio personal
3
Cuentas pendientes a 50 años del golpe: las cifras de la Justicia que el negacionismo oficial intenta invisibilizar
4
Un drone de 30.000 dólares contra un interceptor de 4 millones: la aritmética que está definiendo la guerra entre Irán y Estados Unidos