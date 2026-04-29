Tras el "congelamiento" de YPF, prevén un salto del combustible de entre 15 y 20%

Sin embargo, a menos de un mes de ese anuncio, las estaciones de servicio aplicaron nuevos incrementos que fueron advertidos por consumidores y operadores del sector. Entre los valores actualizados aparecieron la nafta súper a $2062, Infinia a $2197 y el gasoil premium a $2339.

Ante la inminencia del vencimiento del esquema de precios que YPF había anunciado a comienzos de abril para mantener “aproximadamente constantes” los combustibles durante 45 días, la petrolera estatal analiza unaLa discusión comenzará formalmente este lunes en reuniones internas de la compañía encabezada por Horacio Marín, en momentos en que el barril Brent volvió a superar los US$100 tras la escalada internacional derivada del conflicto en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.En abril, YPF había comunicado que implementaría un “buffer” de precios para amortiguar el impacto internacional sobre los surtidores. “A partir de hoy, en YPF hemos decidido crear un buffer (amortiguador) de precios para estabilizar los precios de los combustibles hasta 45 días”, había afirmado Marín en LN+ el pasado 1° de abril.En el balance presentado ante inversores, YPF estimó que el precio doméstico promedio de los combustibles se ubicó en abril en 90,5 centavos de dólar por litro, mientras que la paridad de importación alcanzó los u$s1,07. A partir de esos números, las petroleras calculan un atraso cercano al 15,5%, aunque otras compañías del sector hablan de una diferencia próxima al 20%.“Estuvimos viendo que hace una semana la demanda comenzó a ser elástica, eso significa que con aumento de precios cae el consumo. Entonces tenemos que crear un buffer para que el consumo no baje y, de esa forma, poder pasar este periodo transitorio”, había explicado Marín al justificar la decisión inicial de contener las subas.El posible ajuste mantiene en alerta al transporte y a distintos sectores económicos que siguen de cerca el impacto de los combustibles sobre costos y tarifas. Las empresas advierten que el aumento sostenido del gasoil ya provocó reducción de unidades en circulación y mayores dificultades operativas en medio de la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.