"Gestión PRO": al igual que LLA, el partido de Macri se adjudicó el triunfo judicial por YPF

A través de redes sociales, el partido amarillo sostuvo que la Justicia de Estados Unidos “tomó los argumentos” que habían planteado en 2017 y que “durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar”. En paralelo, Ritondo se sumó a las críticas oficialistas contra Kicillof.
YPF: se cayó un fallo absurdo de USD 16.000 millones. La Cámara tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar. En 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país PRO (@proargentina) March 27, 2026
La locura es total. Ahora resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria. Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 27, 2026
Axel, por inútil o por cómplice, el daño que le hiciste y le https://t.co/0ULnLjqv2K
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