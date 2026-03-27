"Gestión PRO": al igual que LLA, el partido de Macri se adjudicó el triunfo judicial por YPF

YPF: se cayó un fallo absurdo de USD 16.000 millones. La Cámara tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar. En 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país  PRO (@proargentina) March 27, 2026

La locura es total. Ahora resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria.



Axel, por inútil o por cómplice, el daño que le hiciste y le https://t.co/0ULnLjqv2K  Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 27, 2026

Al igual que sus aliados de LLA, el PRO también celebró este viernes el fallo favorable para Argentina por la expropiación de YPF y se adjudicó la victoria judicial, al señalar que la Justicia de Estados Unidos “tomó los argumentos” que el partido había planteado en 2017.“Se cayó un fallo absurdo de USD 16.000 millones. La Cámara tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar. En 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país a este nivel de riesgo”, expresó en un comunicado el partido que preside Mauricio Macri.Y añadió que la diferencia radica en "decisiones que cuestan miles de millones y convicciones que protegen a los argentinos". "Eso es la gestión PRO", cerró el comunicado.En tanto, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a las críticas del oficialismo al gobernador bonaerense y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y afirmó que “la locura es total” porque “resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria”.“Axel, por inútil o por cómplice, el daño que le hiciste y le seguís haciendo a los argentinos no tiene techo. Mejor pedí perdón”, cerró el legislador.