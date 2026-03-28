Multitudinaria marcha contra Trump: millones salieron a las calles en una de las mayores protestas de la historia del país

millones de personas salieron a las calles para protestar contra el gobierno de Donald Trump y sus políticas.

Desde grandes centros urbanos como Nueva York, Washington y Chicago hasta localidades rurales tradicionalmente conservadoras, las marchas mostraron un alcance territorial inusual para este tipo de protestas.

El movimiento “No Kings” surgió en 2025 como respuesta a lo que sus impulsores consideran una deriva autoritaria del gobierno de Trump

Miles de manifestaciones en simultáneo y una consigna común - “No Kings” (“No a los reyes”) - marcaron una jornada histórica en Estados Unidos, dondeLa movilización, que se desplegó en más de 3.000 ciudades de los 50 estados, fue definida por organizadores y analistas como una de las mayores protestas coordinadas en la historia del país, con participación también en ciudades de Europa, Asia y Oceanía.El epicentro simbólico fue el estado de Minnesota, donde decenas de miles de personas se concentraron en el Capitolio estatal en una de las convocatorias más masivas de la jornada.. La consigna apunta a rechazar cualquier forma de concentración personalista del poder en un sistema que se define como republicano.Las críticas abarcaron un amplio abanico de políticas: desde las redadas migratorias y el accionar de agencias federales como ICE hasta la intervención militar en Irán, pasando por cuestionamientos al Poder Judicial, la prensa y la política económica. También se sumaron reclamos por el aumento del costo de vida, las restricciones a derechos civiles y lo que los manifestantes consideran un uso excesivo de órdenes ejecutivas.A diferencia de otras protestas centradas en un único reclamo, las marchas reunieron a organizaciones sindicales, movimientos progresistas, agrupaciones de derechos civiles y ciudadanos independientes.El carácter federal de la convocatoria - con miles de actos locales - fue una de las claves de su magnitud. Según estimaciones citadas por medios internacionales, la participación alcanzó cifras récord y superó movilizaciones anteriores contra el propio Trump. Además, hubo adhesiones de figuras públicas y dirigentes políticos opositores, así como expresiones culturales y artísticas en distintas ciudades, lo que le dio a la jornada un tono masivo y diverso.Las protestas se producen en un contexto de caída en la aprobación presidencial y a pocos meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde el oficialismo pone en juego su poder en el Congreso.Mientras la Casa Blanca desestimó las marchas como manifestaciones “partidarias”, los organizadores las presentaron como una defensa de la democracia frente a lo que consideran un avance del poder ejecutivo sobre otras instituciones.La magnitud de la movilización abre interrogantes sobre su impacto electoral y confirma, al mismo tiempo, la persistencia de un clima de polarización política que atraviesa a la sociedad estadounidense.