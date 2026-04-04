Australia ensaya transporte público gratuito ante el shock petrolero

La decisión se inscribe en un escenario internacional marcado por el impacto del bloqueo del Estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio mundial de petróleo

Las autoridades de Victoria, el segundo estado más poblado del país, justificaron la medida como un “alivio inmediato” para los hogares frente al aumento del costo de vida

Dos estados de Australia avanzaron con una medida inédita en el contexto de la actual crisis energética global: la gratuidad del transporte público como respuesta directa al encarecimiento del combustible. Las administraciones de Victoria y Tasmania implementaron esquemas temporales que eliminan el costo de viajar en trenes, colectivos y tranvías, con el objetivo de reducir la dependencia del uso de vehículos particulares.. La interrupción parcial del flujo energético disparó los precios del crudo y generó efectos inmediatos en economías altamente dependientes del transporte automotor, como la australiana.En ese contexto, el gobierno nacional encabezado por Anthony Albanese convocó a los líderes estatales para coordinar una respuesta más amplia que podría incluir medidas excepcionales como el racionamiento de combustible y la implementación obligatoria de esquemas de teletrabajo en sectores no esenciales.. En Tasmania, en tanto, el programa se planteó también como una oportunidad para fortalecer el uso del transporte público en una región donde históricamente predomina el vehículo privado.Sin embargo, la iniciativa no cuenta con consenso pleno a nivel federal. Otros estados australianos se mostraron reticentes a replicar el esquema por su alto costo fiscal y por dudas sobre su efectividad a largo plazo. También surgieron interrogantes sobre la capacidad de los sistemas de transporte para absorber un aumento repentino en la demanda.Más allá de las tensiones internas, el caso australiano aparece como un laboratorio a escala real de políticas de emergencia frente a un shock energético global. A diferencia de experiencias previas en ciudades europeas -donde la gratuidad del transporte tuvo objetivos ambientales o de movilidad-, aquí se trata de una respuesta directa a una crisis de abastecimiento.El experimento abre interrogantes sobre el rol del Estado en contextos de escasez energética: desde la regulación del consumo hasta la reorganización de los hábitos de trabajo y movilidad. En un escenario internacional atravesado por conflictos geopolíticos y tensiones en los mercados de energía, la experiencia australiana podría anticipar medidas que otros países evalúen si la crisis se profundiza.