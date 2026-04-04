El Secretario de Defensa desplazó al jefe del Ejército de EE.UU. en medio de la guerra con Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, desplazó al general Randy George de su cargo como jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y le exigió una renuncia con efecto inmediato. La salida fue confirmada el jueves por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien publicó en redes sociales que George "abandonará con efecto inmediato" sus funciones, sin ofrecer ninguna explicación sobre los motivos.
George era el principal responsable administrativo del Ejército de Tierra - aunque sin mando operativo directo sobre las unidades desplegadas en el frente - y había sido nominado por el presidente Joe Biden en 2023 para un mandato de cuatro años, por lo que en condiciones normales habría permanecido en el cargo hasta 2027. A lo largo de casi cuatro décadas de carrera militar, participó en la Guerra del Golfo, en Irak y en Afganistán, y llegó a ser el principal asesor militar del entonces secretario de Defensa Lloyd Austin durante la administración demócrata.
Junto a George fueron desplazados también el general David Honde, encargado de la transformación y el entrenamiento del Ejército, y el general William Green Jr., a cargo del cuerpo de capellanes militares.
El reemplazante y las razones no oficiales
Como sucesor interino fue designado el general Christopher LaNeve, quien hasta entonces era el número dos del Ejército de Tierra y había sido previamente asesor militar del propio Hegseth. Según una fuente gubernamental que habló con CBS News bajo condición de anonimato, la decisión responde al deseo de Hegseth de contar con alguien que implemente la visión de Trump para el Ejército.
El momento de la destitución no es menor: ocurre en plena guerra contra Irán, que al momento de la renuncia de George ya llevaba un mes de desarrollo.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, desplazó al general Randy George de su cargo como jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y le exigió una renuncia con efecto inmediato. La salida fue confirmada el jueves por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien publicó en redes sociales que George "abandonará con efecto inmediato" sus funciones, sin ofrecer ninguna explicación sobre los motivos.
George era el principal responsable administrativo del Ejército de Tierra —aunque sin mando operativo directo sobre las unidades desplegadas en el frente— y había sido nominado por el presidente Joe Biden en 2023 para un mandato de cuatro años, por lo que en condiciones normales habría permanecido en el cargo hasta 2027. A lo largo de casi cuatro décadas de carrera militar, participó en la Guerra del Golfo, en Irak y en Afganistán, y llegó a ser el principal asesor militar del entonces secretario de Defensa Lloyd Austin durante la administración demócrata.
Junto a George fueron desplazados también el general David Honde, encargado de la transformación y el entrenamiento del Ejército, y el general William Green Jr., a cargo del cuerpo de capellanes militares.
El reemplazante y las razones no oficiales
Como sucesor interino fue designado el general Christopher LaNeve, quien hasta entonces era el número dos del Ejército de Tierra y había sido previamente asesor militar del propio Hegseth. Según una fuente gubernamental que habló con CBS News
bajo condición de anonimato, la decisión responde al deseo de Hegseth de contar con alguien que implemente la visión de Trump para el Ejército.
El momento de la destitución no es menor: ocurre en plena guerra contra Irán, que al momento de la renuncia de George ya llevaba un mes de desarrollo.
Una purga que se extendió a toda la cúpula
La salida de George es la más reciente de una serie de desplazamientos que ha transformado la conducción de las fuerzas armadas desde que Trump asumió su segundo mandato. En febrero de 2025, el presidente destituyó al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles "CQ" Brown, también sin dar explicaciones. Desde entonces fueron removidos, entre otros, los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y tres de los principales asesores jurídicos militares. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anticipó su retiro, apenas dos años después de iniciar un mandato de cuatro años.
Hegseth, quien rebautizó su cartera como Departamento de Guerra, ha defendido los cambios argumentando que el presidente tiene derecho a elegir a los líderes que considere apropiados. Legisladores demócratas, en cambio, advirtieron sobre el riesgo de una politización de unas fuerzas armadas que históricamente se han mantenido al margen de la disputa partidaria.
La salida de George es la más reciente de una serie de desplazamientos que ha transformado la conducción de las fuerzas armadas desde que Trump asumió su segundo mandato. En febrero de 2025, el presidente destituyó al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles "CQ" Brown, también sin dar explicaciones. Desde entonces fueron removidos, entre otros, los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y tres de los principales asesores jurídicos militares. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anticipó su retiro, apenas dos años después de iniciar un mandato de cuatro años.
Hegseth, quien rebautizó su cartera como Departamento de Guerra, ha defendido los cambios argumentando que el presidente tiene derecho a elegir a los líderes que considere apropiados. Legisladores demócratas, en cambio, advirtieron sobre el riesgo de una politización de unas fuerzas armadas que históricamente se han mantenido al margen de la disputa partidaria.