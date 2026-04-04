Alemania exige permiso militar a los hombres de entre 17 y 45 años para salir del país por más de tres meses

Alemania tiene desde el 1° de enero una ley que obliga a los hombres de entre 17 y 45 años a pedir autorización a las fuerzas armadas - la Bundeswehr - si desean salir del país por más de tres meses. La norma está contenida en la Ley de Modernización del Servicio Militar, aprobada por el Parlamento alemán en diciembre de 2025, y pasó prácticamente desapercibida hasta esta semana, cuando el diario alemán Frankfurter Rundschau
la publicó y generó debate.
Según el texto de la ley, la autorización para ausentarse del país se concederá cuando el solicitante no sea susceptible de ser llamado a filas. El Ministerio de Defensa aclaró que tiene previsto regular la norma para que el permiso "se considere concedido siempre que el servicio militar sea voluntario", pero hasta que esos reglamentos administrativos sean publicados, la exigencia formal sigue vigente.
Una reforma para ampliar el Ejército
La ley forma parte de una estrategia más amplia de remilitarización alemana
. El objetivo declarado es llevar el número de militares activos a unos 260.000 efectivos - cerca de 80.000 más que los actuales - y aumentar el plantel de reservistas hasta los 200.000. Para eso, la norma recupera el registro militar obligatorio para los jóvenes que cumplan 18 años y establece que los varones nacidos a partir de 2008 deberán someterse a exámenes médicos de aptitud de forma gradual.
El servicio militar en sí sigue siendo voluntario por ahora. Pero la ley contempla expresamente que el Bundestag - el Parlamento alemán - podrá convertirlo en obligatorio si la situación de seguridad lo requiere o si no hay suficientes voluntarios para alcanzar los objetivos de reclutamiento. Esta cláusula es la que más alarma generó entre quienes analizaron el texto.
El contexto europeo
El canciller Friedrich Merz y el ministro de Defensa Boris Pistorius justificaron la reforma señalando la amenaza que representa Rusia y la responsabilidad de Alemania de contar con el ejército convencional más grande de Europa dentro del esquema de defensa de la OTAN. El país lleva años debatiendo la reintroducción de alguna forma de servicio militar desde que lo suspendió en 2011, y esta ley representa el paso más concreto en esa dirección.
Alemania no es un caso aislado. Varios países del norte y centro de Europa - entre ellos Suecia, Noruega, Dinamarca y los países bálticos - han avanzado en los últimos años en la recuperación o expansión de sus esquemas de conscripción, en un continente que desde la invasión rusa a Ucrania en 2022 debate abiertamente sobre sus capacidades militares y su dependencia de la protección estadounidense.