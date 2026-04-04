Caputo minimizó el escándalo de los créditos VIP del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

#Economía | "Ahorrás tres meses y te comprás una moto": el ministro Luis Caputo defendió su programa económico y resaltó que "hoy hay crédito" en Argentina. pic.twitter.com/mHVxEGZn7Q  Política Argentina (@Pol_Arg) April 6, 2026

Porque pueden. Porque son excelentes profesionales con un futuro enorme que les va a permitir pagar su crédito. Abrazo. https://t.co/00Vk3130bp  Pablo Quirno (@pabloquirno) April 5, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la adjudicación de préstamos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios de su gabinete. Las operaciones, de hasta u$s350.000, motivaron una denuncia judicial para investigar las condiciones de su aprobación. Durante una entrevista televisiva, el funcionario rechazó las críticas. "No hay nada ilegal y mucho menos inmoral", sentenció para desestimar cualquier sospecha sobre el origen de los fondos para sus colaboradores.El ministro sostuvo que la solicitud de este beneficio "es algo absolutamente lógico y normal", ya que los empleados públicos perciben su sueldo a través de la entidad financiera estatal. "Es totalmente legal y moral, es justo que lo pueda hacer", agregó sobre la decisión de su equipo. Lejos de mostrar arrepentimiento, reveló que él mismo motivó a su entorno a solicitar el dinero. "Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, hasta el que se te ocurra, 'vayan a tomar créditos hipotecarios' porque me parece una oportunidad única. Le conviene al país que se desarrolle el crédito hipotecario, es un motor de reactivación fenomenal, es la mayor justicia social", argumentó.Asimismo, pronosticó un futuro encarecimiento de las viviendas para justificar la urgencia de las transacciones. "El consejo es 'apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario porque todavía hay sobrestock porque las propiedades no han subido tanto'", remarcó a modo de recomendación general. En la vereda opuesta, la diputada Mónica Frade presentó una medida legal para investigar los beneficios otorgados a directivos del Banco Central, la Secretaría de Finanzas y diversos legisladores oficialistas. La referente de la Coalición Cívica exigió la intervención de los tribunales "de modo urgente y sin influencias" para esclarecer el destino del capital.En esa misma línea, el canciller argentino se refirió al caso de los créditos VIP, al responderle al periodista Pablo Duggan en la red social X, con una justificación poco precisa que los funcionarios favorecidos "son excelentes profesionales con un futuro enorme que les va a permitir pagar su crédito". Todo esto no sin antes enviar un polémico elogio al ministro de Economía, Luis Caputo, con una particular definición sobre su pérformance en el progama de Luis Majul al sostener que "se pasea desnudo" fuera de "horarios de protección al menor".Entre los beneficiarios con las sumas más altas figuran Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE. Ambos funcionarios obtuvieron préstamos por el tope de la cifra al momento de la adjudicación. La lista del equipo económico incluye además al actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un monto de u$s276.000. A su vez, los registros mencionan a Emiliano Mongilardi, del directorio de YPF, con más de u$s200.000, y a Juan Pablo Carreira, del área de comunicación, con unos u$s77.000.El beneficio también alcanzó a diputados afines al Gobierno como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con sumas entre u$s200.000 y u$s240.000. Otros legisladores del mismo espacio aparecen con créditos cercanos a los u$s145.000. Frente a las críticas, autoridades del Banco Nación afirmaron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales, sin excepciones en el proceso. La entidad justificó la operatoria por la administración de las cuentas sueldo estatales y aclaró que aplicó el mismo método de análisis de ingresos, conocido como scoring, de forma estándar para todos los clientes.