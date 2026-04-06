El Banco Nación repartió casi el doble de pauta mientras daba créditos VIP a funcionarios libertarios

Mientras se encrudece el escándalo por los créditos millonarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios del Gobierno nacional, un nuevo dato generó aun mayor revuelo. Y es que, según trascendió en las últimas horas, la entidad habría incrementado de manera significativa el dinero destinado a publicidad en medios en los últimos dos años.Según un informe elaborado y difundido por Chequeado a partir de un pedido de acceso a la información pública,, último año de la gestión anterior.El incremento se produjo en un contexto en el que el Gobierno sostiene un discurso de recorte de la publicidad oficial, aunque ese ajuste no alcanza a las empresas públicas.Los datos oficiales extendidos por el sitio también muestran un fuerte aumento en el sponsoreo de festivales nacionales y provinciales, que pasó de $645 millones en 2024 a $2.703 millones en 2025. En contraste, el gasto en sponsoreo deportivo registró una caída significativa y quedó relegado dentro del presupuesto publicitario.Una postura similar adoptaron otras empresas con participación estatal, como YPF y Aerolíneas Argentinas, que también rechazaron brindar detalles sobre sus gastos publicitarios, lo que derivó en reclamos administrativos e incluso fallos judiciales para acceder a esa información.En su respuesta oficial, el Banco Nación sostuvo: “El desglose pormenorizado de la pauta publicitaria y patrocinios constituye información de valor comercial y estratégico” y agregó que “la información ya brindada satisface el estándar de transparencia sobre el uso de los fondos públicos, permitiendo el control social de la inversión total sin comprometer la inteligencia de mercado necesaria para el giro del Banco”.