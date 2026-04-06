Mientras la Justicia lo investiga, salió a luz otro polémico viaje de Adorni: la exclusiva isla del Caribe en que vacacionó

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga otro viaje “VIP” de Manuel Adorni, en esta ocasión a Aruba, la paradisiaca isla caribeña donde el funcionario habría estado vacacionando desde los últimos días de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, aproximadamente. De acuerdo a lo informado por Ámbito, la investigación judicial sigue el curso de los registros de entradas y salidas de la Argentina del hoy jefe de Gabinete y entonces vocero presidencial, quien habría viajado al Caribe junto a su esposa e hijos para pasar el Año Nuevo.En efecto, Pollicita pidió al juez federal Ariel Lijo realizar nuevas medidas para profundizar en la investigación en curso, que tiene a Adorni como sospechoso de tener un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades económicas blanqueadas. En ese marco, se solicitó el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pero también pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa dueña del avión involucrado en el caso de los viajes del jefe de Gabinete.El fiscal pide reconstruir los movimientos migratorios, por lo que solicitó a Migraciones que oficie y remita cada registro de salida y de entrada al país desde el primero de enero del año 2023 hasta la actualidad, aunque las fechas claves son entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.También se pide información en idéntico sentido respecto a la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti; al amigo de Adorni, el periodista Marcelo Grandio, y a toda persona que haya viajado y esté mencionada en la investigación.Como se sabe, la causa se originó con el viaje a Punta del Este en febrero para el fin de semana del feriado de Carnaval, en vuelo privado, cuya factura tiene fecha 4 de marzo y fue pagada por Grandio, quien trabajaba bajo contrato para la TV Pública, organismo en la órbita del propio Adorni.