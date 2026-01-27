03.04.2026 / Desacuerdo energético

Chile suspendió la importación de gas argentino por no cumplir sus estándares de calidad

El Ministerio de Energía de Chile interrumpió la recepción de gas proveniente de Neuquén a través del Gasoducto del Pacífico, luego de detectar que el producto no cumple con la normativa chilena, que es más exigente que la argentina.


El Ministerio de Energía de Chile anunció la suspensión de la recepción de gas natural proveniente de Argentina a través del Gasoducto del Pacífico, luego de verificar que el combustible no cumple con los estándares de calidad exigidos por la normativa chilena. El problema fue detectado en el punto de medición ubicado en el sector Valle Las Vacas, en la región de Ñuble, y afecta el suministro hacia las regiones de Ñuble y Biobío.

Según el comunicado oficial de la cartera de Energía, la normativa chilena de calidad del gas es más estricta que la argentina, y el producto recibido no alcanzó el estándar contratado. El gobierno no precisó cuáles son las diferencias técnicas específicas entre ambas regulaciones, pero indicó que se realizará una cromatografía - un análisis de la composición química del gas - para identificar con exactitud los riesgos de utilizar el producto en las condiciones en que llegó.

Impacto acotado, por ahora

Las autoridades chilenas aclararon que la interrupción, por el momento, afecta únicamente a clientes industriales conectados a esa red. El gobierno destacó que la gran mayoría de esos clientes cuenta con sistemas de respaldo, lo que permite mitigar el impacto en la producción mientras dure la suspensión.

El Gasoducto del Pacífico es una de las principales infraestructuras que conectan la producción gasífera de Neuquén con el mercado chileno. Su interrupción, aunque acotada en términos de alcance inmediato, pone en evidencia las diferencias regulatorias entre los dos países en materia energética.

Gestiones diplomáticas y empresariales

El Ministerio de Energía chileno indicó que está evaluando "todas las posibilidades" para que Argentina pueda reanudar el envío de gas que cumpla con los estándares exigidos. Las autoridades de ambos países ya están en contacto, al igual que las empresas involucradas en la operación del gasoducto. No se dio un plazo estimado para la normalización del suministro.

Argentina es uno de los principales proveedores de gas de Chile, relación que se afianzó con el desarrollo de Vaca Muerta. El episodio, que en principio remite a una discrepancia técnica y normativa, tiene lugar en un momento en que la integración energética entre ambos países atraviesa una etapa de expansión, con nuevas obras de infraestructura en discusión.
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