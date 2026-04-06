06.04.2026 / DIPUTADOS

El Gobierno acelera la reforma de la Ley de Glaciares: busca sancionarla antes del viernes

El oficialismo busca avanzar en Diputados con un proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que apunta a modificar el esquema de protección ambiental para impulsar inversiones mineras, en medio de cuestionamientos de la oposición y organizaciones ambientalistas.




El Gobierno nacional activó su estrategia parlamentaria para aprobar en Diputados la reforma de la Ley de Glaciares antes del viernes 10 de abril, con la expectativa de reunir los votos necesarios junto a bloques aliados y avanzar con un cambio normativo que, según sostienen desde el oficialismo, permitiría atraer inversiones mineras en sectores clave como el litio y el cobre.

El cronograma prevé un plenario de comisiones este martes a las 14, donde se buscará firmar dictamen tras una jornada informativa con especialistas, gobernadores y funcionarios de provincias con actividad minera, paso previo a llevar el proyecto al recinto en una sesión prevista para el miércoles.

La iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado, introduce modificaciones en la delimitación de las áreas protegidas al establecer diferencias entre el área periglaciar y aquellas formaciones que cumplen una función hídrica comprobable, lo que en la práctica reduciría el alcance de la protección vigente.

Además, el texto otorga a las provincias un rol más activo en la actualización del inventario de glaciares, habilitando que sean las propias jurisdicciones las que definan, con base en estudios técnicos, qué zonas quedan bajo resguardo ambiental.

El debate llega tras audiencias públicas realizadas en marzo, donde participaron cientos de expositores, aunque el proceso fue cuestionado por sectores ambientalistas y de la oposición, que advirtieron sobre posibles retrocesos en materia de protección y criticaron la modalidad de participación implementada.

Con el respaldo de legisladores oficialistas y aliados, y el acompañamiento de representantes de distritos con fuerte desarrollo minero, el tratamiento en Diputados aparece como el paso decisivo para convertir en ley una reforma que redefine el marco regulatorio en zonas sensibles.

Lo más leído

1

Al borde del colapso: en Entre Ríos ya pagan sueldos con bonos de comida

2

Otro escándalo: Adorni se desplaza en un vehículo con 20 millones de pesos en multas

3

A horas de la protesta de las fuerzas federales, el Gobierno nacional anunció un pago único de $40.000

4

Chile suspendió la importación de gas argentino por no cumplir sus estándares de calidad

5

"Es un mero efecto estadístico y no una mejora real": desde la UCA rechazaron que Milei haya bajado la pobreza

Más notas de este tema

Blindaje a Milei: Lilia Lemoine presidirá la comisión de Juicio Político en el Congreso

01/04/2026 - LA CARTA DE KARINA

Blindaje a Milei: Lilia Lemoine presidirá la comisión de Juicio Político en el Congreso

Diputados: la oposición busca interpelar a Adorni y presiona al PRO para que acompañe

31/03/2026 - EL DÍA QUE PRESENTE SU INFORME

Diputados: la oposición busca interpelar a Adorni y presiona al PRO para que acompañe

Ley de Glaciares: con participación acotada y más de 99 mil inscriptos afuera, inicia el debate en Diputados

25/03/2026 - SOLO 400 ORADORES SOBRE 100 MIL INSCRIPTOS

Ley de Glaciares: con participación acotada y más de 99 mil inscriptos afuera, inicia el debate en Diputados

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.