El Gobierno acelera la reforma de la Ley de Glaciares: busca sancionarla antes del viernes

, con la expectativa de reunir los votos necesarios junto a bloques aliados y avanzar con un cambio normativo que, según sostienen desde el oficialismo, permitiría atraer inversiones mineras en sectores clave como el litio y el cobre.El cronograma prevé un plenario de comisiones este martes a las 14, donde se buscará firmar dictamen tras una jornada informativa con especialistas, gobernadores y funcionarios de provincias con actividad minera, paso previo a llevar el proyecto al recinto en una sesión prevista para el miércoles.La iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado, introduce modificaciones en la delimitación de las áreas protegidas al establecer diferencias entre el área periglaciar y aquellas formaciones que cumplen una función hídrica comprobable, lo que en la práctica reduciría el alcance de la protección vigente.Además, el texto otorga a las provincias un rol más activo en la actualización del inventario de glaciares, habilitando que sean las propias jurisdicciones las que definan, con base en estudios técnicos, qué zonas quedan bajo resguardo ambiental.El debate llega tras audiencias públicas realizadas en marzo, donde participaron cientos de expositores, aunque el proceso fue cuestionado por sectores ambientalistas y de la oposición, que advirtieron sobre posibles retrocesos en materia de protección y criticaron la modalidad de participación implementada.Con el respaldo de legisladores oficialistas y aliados, y el acompañamiento de representantes de distritos con fuerte desarrollo minero, el tratamiento en Diputados aparece como el paso decisivo para convertir en ley una reforma que redefine el marco regulatorio en zonas sensibles.