El dólar retrocede y el Gobierno celebra, pero la calma cambiaria se apoya en una economía frenada

El dólar oficial volvió a ceder en el arranque de la semana y se ubicó en torno a los $1.393 en el segmento mayorista, consolidando una brecha del 19,5% respecto del techo de la banda cambiaria. En paralelo, en el Banco de la Nación Argentina se ofreció a $1.415 para la venta, mientras el mercado financiero mostró movimientos moderados en los distintos tipos de cambio.

Sin embargo, el trasfondo abre interrogantes. La menor presión cambiaria también se explica por la caída de las importaciones y el enfriamiento de la actividad económica, en un contexto donde el consumo sigue debilitado y la economía real no logra despegar. En ese escenario, la estabilidad del dólar aparece más vinculada a la falta de demanda que a un crecimiento genuino.En los mercados paralelos, el dólar MEP y el contado con liquidación mostraron leves variaciones, mientras el blue se mantuvo relativamente estable. A la par, los contratos de dólar futuro anticipan un leve ajuste hacia fines de abril, lo que sugiere expectativas de correcciones graduales.