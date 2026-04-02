Declaró el dueño original del departamento que compró Adorni en Caballito: qué dijo ante la Justicia

En el marco de la causa contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el ex jugador de fútbol y anterior dueño del polémico departamento del barrio de Caballito, Hugo Morales, realizó este martes una declaración testimonial de manera virtual.Morales sostuvo ante el fiscal que hacía tiempo quería vender la propiedad del barrio de Caballito. "Quería que me den 250 mil dólares, pero estaba tan deteriorado el departamento que no se vendía", explicó ante el fiscal Pollicita.Al ahondar en la operación inmobiliaria, el ex jugador de fútbol señaló que le llegó una oferta por 200 mil dólares. "Me la hicieron dos chicos", indicó, sin mayores precisiones. Más adelante explicó que a esos dos "pibes los vi el día que se escrituró junto a las dos señoras", que fueron las que realizaron el préstamo a Manuel Adorni.Segun sostuvo Morales, la inmobiliaria que intervino en la compra se encuentra en Mataderos. "De nombre Rucci", precisó. Al respecto, el fiscal Pollicita pedirá más medidas de prueba para tener más información.El testigo, además, aportó chats, audios y capturas de pantalla como también datos de la inmobiliaria.La modalidad para esta declaración testimonial fue virtual a pedido de Morales y su citación está vinculada al departamento de 135 metros cuadrados de la calle Miró 500.Las dudas crecieron cuando se conoció que en el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que Adorni y su esposa concretaron la compra del departamento de Caballito.La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial. Es decir: las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad.El funcionario y hombre de extrema confianza de Karina Milei compró la propiedad por 230.000 dólares, según los documentos públicos sobre los cuales el fiscal Pollicita pidió más información.En el marco de este expediente no se investiga únicamente la cantidad de propiedades atribuidas a Manuel Adorni, sino la reconstrucción de los movimientos financieros alrededores de las mismas. Un común denominador sobresale en dos departamentos: la adquisición de hipotecas privadas como mecanismos de financiamiento.Entre los documentos que ingresaron a la fiscalía, se determinó que hubo otro préstamos privado como el que se aplicó en el inmueble de calle Miró al 500. Una vez más, al jefe de gabinete le realizaron un préstamo que fue proporcionaron por otras dos mujeres.En esta ocasión, según los documentos a los que accedió Clarín, fue un crédito personal de 100.000 dólares en total. Hay un primer documento de tres páginas donde se consigna que la propiedad se divide en partes iguales entre Adorni y Bettina Angeletti, su esposa.Después, se realiza el asiento correspondiente sobre los préstamos obtenidos para la compra y posterior escrituración. Allí se consigna a las personas involucradas: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría otorgado un préstamo de 85.000 dólares, siempre ante la escribana Adriana Nechevenko quien está citada para declarar como testigo este miércoles. En tanto, Victoria María José Cancio quien, concedió un crédito de 15.000 dólares, con la intervención de la misma escribana.A ese primer asiento se le suman dos hojas más que dan cuenta de la certificación de la operatoria y su registración ante el organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde constan los inmuebles registrados y vinculados a Adorni.De esta manera, se suma una hipoteca privada más y otra operación inmobiliaria sobre la cual deberá dar detalles la escribana Nechevenko. Las otras dos operatorias en las que intervino son las correspondientes a la casa del barrio privado Indio Cua en 2024 y la del departamento del barrio de Caballito en 2025.Se aclaró que estas nuevas deudas fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) sin el detalle de cómo se constituían dichos créditos.La fiscalía pidió diversas medidas de prueba para esclarecer más datos sobre la compra de los inmuebles. Al Registro de la Propiedad Inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le pidió el historial completo de dominio de los inmuebles bajo análisis en esta causa, “con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales”.Bajo esa misma premisa, al RPI de la provincia de Buenos Aires se solicitó el historial “completo de dominio de los inmuebles” en suelo bonaerense vinculados, “con toda su trazabilidad registral”.Para poder profundizar en la titularidad, forma de adquisición y el dinero implicado, el fiscal Gerardo Pollicita pidió más información a los respectivos consorcios: “Todo aquello vinculado con Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti, en particular expensas, pagos, cuentas intervinientes y eventuales obras o mejoras”.En apoyo a esta documentación, se requirió a la AGIP (ente recaudador bonaerense), “boletas de ABL y gravámenes inmobiliarios de los inmuebles vinculados con Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”.La justicia federal busca determinar si Adorni con sus ingresos como funcionario público desde diciembre de 2023 puede justificar la compra de inmuebles como los 15 a 19 viajes al exterior que están bajo estudio.De ese listado proporcionado por la Dirección Nacional de Migraciones, se incluyen vuelos oficiales. La fiscalía necesita mayores especificaciones sobre muchos de los viajes, por eso se requirió información operativa de los viajes aéreos, como planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves.