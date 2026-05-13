20.05.2026 / Política

Teléfono para Adorni: Bullrich anticipó la presentación de su declaración jurada

La senadora se viene desmarcando hace semanas del jefe de Gabinete, quien todavía no actualizó su declaración jurada de bienes, mientras la Justicia avanza con investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.




En un claro mensaje hacia Manuel Adorni, la senadora Patricia Bullrich presentó este martes la actualización de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción a un mes del vencimiento del plazo máximo. 

Bullrich realizó la presentación anual correspondiente al período 2025 el martes 19 de mayo mediante el sistema de la Oficina Anticorrupción. El comprobante quedó registrado bajo el formulario 1245 de declaración patrimonial integral.

La declaración de Bullrich, según publicó el portal Infobae, ingresó al sistema de ARCA a 41 días del vencimiento del plazo, previsto para el 30 de junio. La presentación fue recibida hoy 20 de mayo por la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado, según figura en el expediente administrativo.

Es un tema sensible para el Gobierno porque Bullrich se viene desmarcando hace semanas del jefe de Gabinete, quien todavía no actualizó su declaración jurada de bienes, mientras la Justicia avanza con investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La senadora fue la que planteó, en una entrevista televisiva, que Adorni debe adelantar su declaración jurada de manera "urgente". Esa postura motivó diferencias de Bullrich con el gabinete, incluso con Milei, quien en una reunión le pidió que no la interrumpiera en el momento en el que la senadora quiso exponer sus argumentos.

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