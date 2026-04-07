Ley de Glaciares: tras la detención de activistas, se desarrolla un fuerte operativo de seguridad en el Congreso en la previa al debate

En la previa de una nueva jornada caliente en el Congreso, donde en Diputados está marcada por el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, el centro porteño amaneció con un imponente operativo de seguridad. Como se volvió habitual en cada sesión legislativa durante la gestión de La Libertad Avanza, las inmediaciones del Palacio Legislativo fueron valladas desde temprano y copadas por efectivos de distintas fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad.El despliegue incluyó camiones hidrantes, móviles policiales y patrullas motorizadas, en una postal que anticipa una jornada de tensión tanto dentro como fuera del recinto. Las vallas delimitan un perímetro amplio que restringe el acceso a manifestantes y transeúntes en los alrededores del Congreso.En ese contexto, durante las primeras horas del día fueron detenidos nueve activistas de Greenpeace que habían desplegado un cartel contra la reforma en el Monumento a los Dos Congresos. La intervención policial se produjo mientras los manifestantes realizaban una protesta pacífica para visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial. La jornada, sin embargo, recién comienza. A partir del mediodía están previstas distintas actividades impulsadas por organizaciones sociales, ambientales y sindicales que confluirán en las inmediaciones del Congreso.El cronograma marca que a las 14 se realizará un “verdurazo” organizado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Media hora más tarde, trabajadores de la educación llevarán adelante una clase pública. A las 15 habrá una radio abierta junto a una ronda de jubilados, mientras que a las 17 está convocada una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso. La jornada culminará a las 18 con un festival en el que se leerá un texto escrito por la actriz y directora Dolores Fonzi, en rechazo al proyecto. Así, con el Congreso blindado y una agenda cargada de protestas, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares se encamina a desarrollarse en un clima de máxima tensión política y social.Sin embargo, la mañana de este miércoles la Policía de la Ciudad detuvo a un grupo de activistas de Greenpeace que realizaban una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto en el Congreso. El operativo se desarrolló cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos, en una escena que combinó despliegue policial, intervención de bomberos y tensión en pleno centro porteño.Dos manifestantes se subieron al monumento y desplegaron una bandera con consignas en rechazo a la iniciativa oficial. Mientras tanto, personal de bomberos trabajaba para hacerlos descender de la estructura. En la base del monumento, que se encuentra permanentemente cerrado con rejas, otros siete activistas permanecían sentados en el suelo, rodeados por efectivos policiales. Todos vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles con mensajes en defensa de los glaciares.El episodio guarda similitudes con una protesta anterior registrada durante el tratamiento del proyecto en el Senado, cuando un grupo de ambientalistas logró ingresar a las escalinatas del Congreso y manifestarse mediante una performance que incluyó el uso de inodoros. La discusión por la norma volverá a escena este miércoles en la Cámara de Diputados, luego de que el proyecto obtuviera dictamen favorable en comisión. Desde el Gobierno aseguran contar con los votos necesarios para avanzar con la reforma.Desde Greenpeace sostienen una férrea defensa de la Ley de Glaciares (26.639) y rechazan cualquier modificación que, según advierten, implique una flexibilización de la protección ambiental. La organización alerta que los cambios podrían favorecer a la industria minera y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto marcado por la crisis climática.