EE.UU. ordenó a sus embajadas combatir la "propaganda antiamericana" usando X y operaciones psicológicas militares

El Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó a cada una de sus embajadas y consulados alrededor del mundo a participar en campañas coordinadas para contrarrestar lo que el gobierno llama "propaganda antiamericana". La directiva, plasmada en un cable diplomático firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, fue obtenida por The Guardian
y posteriormente confirmada por Reuters
.
El documento describe la desinformación extranjera como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y ordena a los funcionarios diplomáticos actuar en consecuencia. Entre los objetivos declarados de la campaña figuran "contrarrestar mensajes hostiles"
, "exponer el comportamiento de adversarios", "amplificar voces locales que apoyen los intereses americanos" y lo que el cable denomina "contar la historia de Estados Unidos".
El cable instruye al personal de las embajadas a garantizar que la ayuda exterior estadounidense tenga una marca visible, ordenando a los consulados usar "una marca prominente con la bandera al frente" para que las audiencias extranjeras sepan cuándo la ayuda o los programas provienen del gobierno americano.
Las oficinas y embajadas de todo el mundo también reciben la orden de aumentar la disponibilidad de noticias internacionales y análisis independiente traducidos a idiomas locales
, encomendando en la práctica a las embajadas convertirse en centros de distribución de medios en lenguas extranjeras en países donde, según señala el cable, "la propaganda antiamericana es generalizada o donde la información está restringida".
X como herramienta diplomática
Uno de los aspectos más llamativos del cable es la mención explícita de X - la red social propiedad de Elon Musk - como un instrumento "innovador" y de "fuente colectiva" para combatir la desinformación
. En particular, el documento destaca la función Community Notes de la plataforma, que permite a los propios usuarios agregar contexto o correcciones a publicaciones de terceros, como un mecanismo útil para rebatir narrativas promovidas por gobiernos extranjeros.
La recomendación resulta llamativa dado el contexto: la Unión Europea multó a X con 120 millones de euros en 2024 por incumplir sus obligaciones de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales, y la plataforma ha sido señalada reiteradamente por permitir la proliferación de desinformación tras el desmantelamiento de sus equipos de moderación de contenidos por parte de Musk.
Psyops y reclutamiento de influencers locales
El cable también instruye a las embajadas a coordinar sus acciones con la unidad de Operaciones de Apoyo de Información Militar del Pentágono
- conocida históricamente como unidad de psyops-, el organismo militar especializado en operaciones de influencia e información.
Además, el documento ordena reclutar figuras locales - influencers, académicos y líderes comunitarios - para difundir mensajes favorables a Washington de una manera que, según el propio texto, "se sienta orgánicamente local en lugar de dirigida centralmente"
. Los funcionarios también fueron instruidos a asegurarse de que la asistencia exterior estadounidense lleve "una marca prominente con la bandera" para que las audiencias extranjeras identifiquen claramente el origen del apoyo.
El Departamento de Estado confirmó la existencia del cable
y dijo que continuará adoptando "una postura firme" frente a lo que considera un problema extendido de desinformación. Musk y su empresa xAI no respondieron a los pedidos de comentario realizados por Reuters.