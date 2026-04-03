EE.UU. ordenó a sus embajadas combatir la "propaganda antiamericana" usando X y operaciones psicológicas militares

Entre los objetivos declarados de la campaña figuran "contrarrestar mensajes hostiles"

Las oficinas y embajadas de todo el mundo también reciben la orden de aumentar la disponibilidad de noticias internacionales y análisis independiente traducidos a idiomas locales

Uno de los aspectos más llamativos del cable es la mención explícita de X - la red social propiedad de Elon Musk - como un instrumento "innovador" y de "fuente colectiva" para combatir la desinformación

El cable también instruye a las embajadas a coordinar sus acciones con la unidad de Operaciones de Apoyo de Información Militar del Pentágono

el documento ordena reclutar figuras locales - influencers, académicos y líderes comunitarios - para difundir mensajes favorables a Washington de una manera que, según el propio texto, "se sienta orgánicamente local en lugar de dirigida centralmente"

El Departamento de Estado confirmó la existencia del cable