Con Milei, la pauta de Banco Nación e YPF creció frente a 2023 y superó los 133.000 millones de pesos

La noticia sobre el fuerte aumento de la pauta en el Banco Nación cobra mayor relevancia por el crecimiento sostenido que ya venía registrando YPF en el mismo rubro, es decir, que ambas empresas con participación estatal concentraron en 2025 más de 133.000 millones de pesos en publicidad, lo cual contrasta con el discurso oficial de recorte de la pauta pública.En el caso de, la compañíaEse crecimiento se apoya en una tendencia que ya se había consolidado en 2024, cuando el gasto había aumentado un 40% en términos reales frente a 2023.Medido en moneda local, dicho salto implicó pasar de unos $31.749 millones en 2023 a más de $97.000 millones en 2024, con una expansión que continuó durante el último año. La compañía, con mayoría accionaria estatal, se posicionó así como uno de los principales vehículos de inversión publicitaria del sector público.BANCO NACIÓNEn paralelo, eltambién amplió de forma significativa su presupuesto destinado a pauta en medios, con un total de $30.411 millones en 2025, lo que implicó un aumento real del 31% respecto de 2024 y del 86% frente a 2023, según datos obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública.El incremento en la entidad bancaria se da además en medio de la controversia por los créditos otorgados a funcionarios del Gobierno, lo que sumó tensión al uso de recursos públicos en un contexto donde el discurso oficial sostiene que la pauta estatal fue eliminada.A esto se agrega que el banco se negó a detallar cómo se distribuyen esos fondos entre medios y periodistas, al sostener que se trata de información “de valor comercial y estratégico”, una postura que replicaron otras firmas como YPF y Aerolíneas Argentinas ante pedidos similares.De este modo, mientras el Ejecutivo redujo la publicidad oficial directa, el gasto en comunicación se mantuvo activo a través de empresas bajo su órbita, con montos en alza y sin precisiones públicas sobre los criterios de asignación.