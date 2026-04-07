Declaró la escribana de Adorni: afirmó que el departamento en Caballito se compró en 12 cuotas sin interés de casi USD 17 mil

La escribana afirmó que no tiene los detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las tres viviendas en las que ella intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Adorni accedió a un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisaria retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Esa operación se realizó en noviembre de 2024, lo que coincide con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial hizo junto a su esposa, Bettina Angeletti.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados en 12 cuotas sin interés. Ese es el acuerdo al que llegaron con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes están citadas a prestar declaración testimonial el jueves como ex propietarias de la unidad ubicada en la calle Miró al 500.El fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.Nechevenko reconoció que también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea y que en esa transacción volvió a repetirse unaEn ese caso,Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia.Al salir de la Fiscalía, la escribana Nechevenko aclaró a la prensa quea Adorni, y dijo que en rigor lo que existieron fueron “compraventas con hipotecas por saldo de precio”. Sobre el origen de los fondos, se desligó y refirió queEn este escenario, el testimonio de la escribana cobra relevancia dado que, según los registros de la Casa Rosada, mantuvo siete entrevistas con Adorni entre julio de 2024 y septiembre de 2025, período en el cual se firmaron las escrituras bajo investigación en el juzgado de Ariel Lijo.Ahora la investigación que conduce el fiscal Pollicita avanzará hacia la determinación de cuánto dinero tenían comprometido Adorni y su esposa mensualmente con sus acreedoras y el resto de sus deudas. El dato deberá contrastarse con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.