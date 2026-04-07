Allanaron la inmobiliaria que intervino en la compra del departamento de Adorni en Caballito

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo capítulo con allanamientos simultáneos en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, vinculada a la compra del departamento en el barrio porteño de Caballito.Los procedimientos se realizaron en locales ubicados en Liniers, Mataderos y Villa del Parque, por orden de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, que busca reconstruir la trazabilidad de la operación inmobiliaria.En paralelo a los allanamientos, la causa también avanza con la toma de testimonios. La declaración de las dos mujeres que financiaron la compra fue postergada para la próxima semana, mientras que otros testigos deberán comparecer en los próximos días.El eje del expediente es la compra de un inmueble en la calle Miró al 500, concretada en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. La Justicia analiza especialmente el esquema de financiamiento utilizado para cerrar la operación.Según consta en la causa, las vendedoras —Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— no solo transfirieron la propiedad, sino que también actuaron como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del inmueble.La escribana interviniente, Adriana Mónica Nechevenko, declaró ante la fiscalía y sostuvo que se trató de “una operación normal”, aclarando que no existió un préstamo de dinero en efectivo, sino una compraventa con saldo financiado.Sin embargo, la estructura del acuerdo genera dudas en los investigadores, particularmente por la ausencia de intereses en una operación de ese volumen.