Causa Adorni: quiénes son los cinco nuevos testigos citados a declarar por la Justicia

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a cinco testigos ligados a operaciones inmobiliarias clave en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, entre ellos, un allegado personal y figuras del sector, en un intento por reconstruir el recorrido de las propiedades y determinar cómo se conformó el patrimonio del funcionario, según indica el expediente.Entre los convocados aparece, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento de la calle Miró, en Caballito, una operación que quedó bajo la lupa tras un allanamiento en la inmobiliaria que intervino en la venta y que permitió identificar su rol en las primeras etapas de la transacción, incluyendo su visita a Casa Rosada el mes previo a la compra.A esa lista se suman la martillera, responsables de la firma que comercializó el inmueble, quienes deberán dar detalles sobre la operatoria. Además, fue convocado el encargado del edificio, identificado como, cuyo testimonio apunta a aportar precisiones sobre la ocupación y movimientos en la propiedad.El quinto citado es, señalado como el vendedor de la casa que el matrimonio Adorni adquirió en Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá, una compra que también forma parte del análisis patrimonial que lleva adelante la fiscalía para establecer condiciones, montos y modalidades de pago.Las citaciones se producen luego de que ya prestaran declaración la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones, y de que fueran convocadas las anteriores propietarias del departamento de Caballito.En paralelo, Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y de su esposa, con el objetivo de acceder a movimientos financieros, con objeto de desentrañar vínculos, financiamientos poco habituales y eventuales inconsistencias entre las operaciones inmobiliarias y las declaraciones juradas del ex vocero.