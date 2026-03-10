Mercedes se prepara para la Fiesta Nacional de la Torta Frita: dos días de tradición y una proeza gastronómica

Durante dos jornadas, el evento combinará gastronomía, música y cultura popular en un entorno natural pensado para toda la familia.

El principal atractivo será, una vez más, la elaboración de la torta frita más grande del mundo

La ciudad de Mercedes volverá a convertirse en el epicentro de la tradición criolla con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Torta Frita.La 26° edición de la Fiesta Nacional de la Torta Frita se realizará el sábado 11 y domingo 12 de abril en el Parque Municipal Independencia, un predio de más de 50 hectáreas preparado para recibir a miles de visitantes con acceso ágil y espacios al aire libre.. La preparación implica una logística imponente: más de 1.200 kilos de harina y un sartén de más de cinco metros de diámetro para lograr una pieza que ya es marca registrada del evento.Además del espectáculo gastronómico, la fiesta incluirá un homenaje a los Veteranos de Malvinas, desfiles gauchos, ferias de artesanos y propuestas recreativas. También se realizará la tradicional elección de la “Tortera del Año”, uno de los momentos más esperados por el público.En paralelo, habrá espacios de juegos, una amplia oferta gastronómica y un entorno pet friendly que permite disfrutar del parque en familia. La combinación de naturaleza, cultura y precios accesibles consolida al evento como uno de los principales atractivos turísticos de la región.La programación artística contará con peñas folklóricas desde el mediodía y shows en el escenario principal durante ambas jornadas. El sábado se presentarán La Negracha, Sebastián Giovanetone, La Última Junta, Menta y Limón y Los Hermanos Arizmendi. El domingo será el turno de Vane González, el Ballet Municipal “Estrella del Sur”, Bohemios y Nación Wiphala.Las entradas se pondrán a la venta en los próximos días con valores populares: $6000 la general y $3000 para jubilados y pensionados. Las personas con discapacidad y los menores de 12 años tendrán acceso gratuito.Con una propuesta que mezcla identidad, gastronomía y espectáculo, Mercedes vuelve a apostar a una fiesta que año tras año crece y reafirma su lugar en el calendario cultural argentino.