Mientras los sueldos privados y docentes se deterioran, el Gabinete de Milei se aumentó más de 120% en cinco meses

El presidente Javier Milei habilitó en los últimos meses una fuerte recomposición salarial para los integrantes de su Gabinete tras dos años de congelamiento que consistió enLa medida, fue oficializada el 2 de enero y alcanzó al jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, cuyos ingresos se actualizaron en línea con las paritarias estatales, lo que implicó una suba del 98,9% en enero respecto al mismo mes del año anterior y que llegará al 123,8% en mayo.En términos concretos,, mientras que secretarios y subsecretarios siguieron una evolución similar en sus haberes.Desde el Gobierno sostienen que, pese a la magnitud de las subas, los salarios continúan por debajo de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 194,6%, y justifican la decisión en la necesidad de recomponer una estructura salarial que había quedado desfasada.En paralelo, los salarios de los trabajadores registrados volvieron a perder contra la inflación en enero y acumulan seis meses consecutivos de caída en términos reales, según datos del INDEC, con subas del 2,5% mensual que quedaron por debajo del IPC.En la medición interanual, los ingresos del segmento registrado crecieron 29,0%, con un 28,5% en el sector privado y 30,0% en el público, muy por detrás del ritmo de precios, lo que consolidó una pérdida sostenida del poder adquisitivo.Asimismo, el ámbito educativo atraviesa una situación de vulnerabilidad similar. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) denunció que el sector acumula 16 meses consecutivos de caída salarial y una pérdida del 32,8% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023.“Estamos frente a un deterioro inédito”, advirtió el secretario general del gremio, Daniel Ricci, quien reclamó una recomposición del 48,7% y cuestionó la falta de convocatoria a paritarias, en un contexto de conflicto creciente en el sistema universitario.