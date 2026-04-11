Un informe advierte la captura empresarial sobre la agenda desreguladora de la Unión Europea

las propuestas de simplificación legislativa que la Comisión presenta como medidas técnicas son en realidad respuestas directas a demandas de grupos empresariales y corporaciones específicas

El alcance de esta agenda desreguladora es inédito en la historia de la Unión Europea

El informe documenta reuniones bilaterales donde se discutieron cambios a regulación de químicos un mes antes de la presentación del omnibus sobre químicos, o donde la industria automotriz fue visitante frecuente de la Comisión antes del omnibus que debilitó estándares de emisiones.