Un informe advierte la captura empresarial sobre la agenda desreguladora de la Unión Europea

La Comisión Europea está ejecutando una desregulación sistemática de logros en protección ambiental, derechos sociales, derechos digitales y políticas climáticas a través de una estrategia coordinada con representantes de negocios.
Según el informe "This is what corporate capture looks like"
publicado por Corporate Europe Observatory
en abril de 2026, las propuestas de simplificación legislativa que la Comisión presenta como medidas técnicas son en realidad respuestas directas a demandas de grupos empresariales y corporaciones específicas
. El informe identifica este fenómeno como "captura corporativa": el proceso mediante el cual las corporaciones ejercen influencia indebida sobre instituciones gubernamentales y órganos reguladores para avanzar sus intereses a expensas del interés público.
El alcance de esta agenda desreguladora es inédito en la historia de la Unión Europea
. La Comisión Von der Leyen impuso a todos los Comisarios la obligación de entregar resultados en desregulación, un esfuerzo que se mantendrá al menos hasta 2029. A diferencia de campañas anteriores de "mejor regulación", esta incluye mecanismos específicos de consulta empresarial dominados por grupos de presión, especialmente los "Diálogos de Implementación" y las "Verificaciones de Realidad" (Reality Checks).
Diálogos de implementación: sin balance
El análisis de los Diálogos de Implementación muestra un desbalance radical. De 725 entidades participantes en 34 diálogos vinculados a simplificación, el 71,1 por ciento representaba intereses empresariales. Organizaciones de la sociedad civil y sindicatos alcanzaron apenas el 11,3 por ciento. El informe documenta que el "Simplification Commissioner" Valdis Dombrovskis sostuvo el 91,9 por ciento de sus reuniones con empresas o asociaciones empresariales, apenas el 5,4 por ciento con sociedad civil.
Las Reality Checks fueron deliberadamente eximidas de los estándares de transparencia que rigen las reuniones de Comisarios. Múltiples entidades empresariales participaron sin que los registros fueran públicos. En la verificación sobre químicos, 281 representantes empresariales se enfrentaron a 7 de sociedad civil. En cosmética, 112 a 3. Una verificación sobre agroquímicos convocó 21 asociaciones empresariales y 1 organización ambiental.
Omnibuses: diez paquetes de desregulación
Los diez paquetes omnibus tabulados en 2025 muestran patrones consistentes. En el Omnibus I (responsabilidad corporativa), empresas lideraron la redacción de cambios a la directiva de debida diligencia. El Omnibus VI sobre químicos incluyó propuestas de la industria cosmética para relajar restricciones a sustancias cancerígenas. El Omnibus VII digital incorporó demandas de Microsoft, Google y CCIA para debilitar protecciones de privacidad. El Omnibus X agrícola facilitó aprobaciones de plaguicidas bajo presión de Croplife Europe y asociaciones de agronegocios.
El informe documenta reuniones bilaterales donde se discutieron cambios a regulación de químicos un mes antes de la presentación del omnibus sobre químicos, o donde la industria automotriz fue visitante frecuente de la Comisión antes del omnibus que debilitó estándares de emisiones.
Mejor regulación: 25 años de captura progresiva
Corporate Europe Observatory contextualiza el fenómeno en una historia de 25 años. Desde 2000, sucesivos programas de "mejor regulación" priorizaron competitividad empresarial. El grupo Stoiber (2007-2014) bajo José Manuel Barroso logró remover 1.300 normas. Pero el modelo actual es cualitativamente diferente: involucra a todos los Comisarios, cubre potencialmente todas las leyes europeas, excluye procedimientos estándar como evaluaciones de impacto (solo 1 de 10 omnibuses tuvo evaluación de impacto nueva), y establece canales de consulta estructurados dominados por empresas.
El informe señala que durante el período Prodi (1999-2004) se adoptaron estándares de consulta "lo más ampliamente posible" e inclusivos. Hoy, la Comisión define "stakeholders" como "quienes tienen una participación financiera": principalmente empresas.
reacción y resistencia.
Ocho organizaciones de sociedad civil presentaron denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo en 2025 por violación de procedimientos de "mejor regulación". El Defensor publicó decisión en noviembre 2025 confirmando que la Comisión eludió evaluaciones de impacto, consultas públicas y participación amplia de stakeholders. Sin embargo, la Comisión respondió que busca enmendar reglas éticas para continuar el plan sin obstáculos.
Corporate Europe Observatory propone dos líneas de acción: fortalecer estándares de gobernanza en toma de decisiones comunitaria, y establecer límites estrictos a la interacción de decisores públicos con lobistas corporativos, similar a regulaciones internacionales sobre el lobby del tabaco.
La organización destaca que 470 organizaciones europeas se han coordinado en la "Rules-to-Protect Coalition" para defender regulación en interés público y garantizar consultas significativas de sociedad civil en elaboración de leyes comunitarias.