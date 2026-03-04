Paro nacional de ATE: convocan a una huelga el 21 de abril por la reapertura de paritarias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)en medio de una sostenida caída del poder adquisitivo de los salarios estatales y la falta de convocatoria oficial a negociaciones salariales.En ese marco, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó la política económica del Gobierno: “Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”, al tiempo que sostuvo que “el poder adquisitivo está en caída libre”.La medida fue definida en un plenario del Consejo Directivo Nacional con representación de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, donde se evaluó el escenario salarial y se resolvió avanzar con una huelga en todo el país, cuya modalidad se terminará de definir en cada distrito.Desde el sindicato señalaron que el reclamo se da en un contexto de deterioro sostenido de los ingresos y remarcaron que el conflicto podría escalar si no hay una respuesta oficial, en línea con lo planteado por Aguiar: “Tenemos que seguir con los paros”, en referencia a la continuidad del plan de lucha.En ese marco, el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, también apuntó contra el rumbo del Gobierno al afirmar: “Este gobierno está destruyendo el Estado. Desde que asumióno ha sacado una sola medida que favorezca a las mayorías populares”.La convocatoria al paro se inscribe en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios estatales, atravesado por reclamos de actualización salarial, recortes en la estructura del Estado y advertencias sobre nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.