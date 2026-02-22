Universitarios refuerzan el plan de lucha: paro y clases públicas frente al departamento de Adorni en Caballito

Tras largas semanas de movilizaciones, docentes y estudiantes universitarios comienzan una nueva semana cargada de actividades como parte del plan de lucha contra el ajuste presupuestario y salarial, entre las que se destacan, quien en las últimas semanas quedó en el centro de un escándalo por su patrimonio ampliado y sus viajes extraoficiales.Las medidas forman parte de un paro nacional de tres días convocado por las federaciones Conadu y Conadu Histórica, junto a otros gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que afectará el dictado de clases entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril en universidades y colegios preuniversitarios de todo el país, en reclamo por la falta de recomposición salarial y la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docentes y estudiantes concentrarán desde las 9.30 en la sede de Puán para marchar hasta la calle Miró al 500,La elección del lugar para las clases públicas busca exponer el contraste entre la situación económica de la comunidad universitaria y el patrimonio del jefe de Gabinete, luego de conocerse que adquirió su nueva propiedad en el corazón de la Ciudad sin haberse desprendido de la anterior.Según datos de las organizaciones sindicales,, mientras, con recortes que impactaron también en áreas como infraestructura, extensión, becas y financiamiento científico.Asimismo, un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte además que gran parte de los ingresos del personal universitario, que en enero se ubicó en $1.360.299, con básicos que rondan los $1,45 millones para titulares pero que descienden a $1,13 millones para adjuntos y cerca de $975.000 para jefes de trabajos prácticos, cifras que en muchos casos resultan insuficientes para sostener a un hogar promedio.En ese marco y en paralelo a las protestas, gremios y autoridades académicas insisten en la necesidad de reabrir paritarias y garantizar los fondos previstos por ley para el funcionamiento del sistema.