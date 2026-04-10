10.04.2026 / CONGRESO

Senado: la cámara alta aprobó tres de cuatro ascensos de jefes militares

El oficialismo cumplió los dos objetivos de la sesión y la oposición insistió nuevamente con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito.



El Senado llevó a cabo este jueves una sesión técnica donde aprobó los ascensos a militares y la designación de Lucila Crexell como embajadora de Canadá. La misma comenzó pasadas las 11, luego de que el oficialismo alcance el quorum gracias al apoyo de bloques aliados.

Por su parte, la oposición insistió nuevamente con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

El orden del día incluyó además otros temas administrativos: ingresaron y tomaron estado parlamentario 75 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores. Luego de tomar estado parlamentario, entrarán en el periodo legislativo para recibir respaldos e impugnaciones. Posteriormente, todos los postulantes deberán defender sus pliegos en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, presidida por el Juan Carlos Pagotto.

La senadora por el Movimiento Popular Neuquino ya había protagonizado una primera controversia en 2024, cuando el Gobierno tenía intenciones de nombrarla como embajadora ante la Unesco, en medio del debate por la Ley Bases y versiones donde señalaba una negociación política muy cuestionada por los bloques opositores y la opinión pública. Crexell votó a favor del proyecto del Gobierno.

El caso escaló a un elevado nivel en la opinión pública, por lo que se desistió en su nombramiento y, casi dos años después, llegó al Senado la propuesta de designarla como embajadora plenipotenciaria, con destino en Canadá. La Cámara Alta aprobó su designación este jueves.

El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno y será girado a la Comisión de Acuerdos para su análisis técnico y político, antes de llegar al recinto para su aprobación o rechazo.

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