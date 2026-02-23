El PJ participará de la Cumbre Progresista Mundial que encabezan Lula y Pedro Sánchez

El Partido Justicialista enviará una delegación a la Cumbre Progresista Mundial que impulsan el presidente brasileñoy el jefe del gobierno españolen Barcelona, donde dirigentes de distintos países buscarán articular una agenda común frente al avance de las derechas y fijar posiciones sobre el escenario internacional., entre otros, con el objetivo de representar al espacio en los debates.Entre los ejes que llevará el PJ se destaca el rechazo a la escalada bélica a nivel global y las críticas a los alineamientos internacionales del Gobierno argentino, en una línea que también será compartida por otros sectores del progresismo que participarán del encuentro.“Tenemos que buscar la paz, la guerra es siempre una derrota”, sostuvo el diputado Eduardo Valdés, quien además advirtió sobre un eventual involucramiento del país en conflictos internacionales y planteó la necesidad de reforzar una agenda orientada al multilateralismo.La cumbre, que se desarrollará el 17 y 18 de abril, contará con la presencia de líderes como Gustavo Petro, Yamandú Orsi y representantes de unos 40 países, y prevé más de 50 paneles sobre democracia, economía, cambio climático, migraciones y estrategias políticas.En paralelo, el espacio buscará instalar consignas vinculadas a la situación interna argentina, como el reclamo por “Cristina libre". Asimismo, es posible participación del gobernado, quien ya comenzó a mostrarse junto a líderes de la región, como Yamandú Orsi, con el fin de insertarse en la agenda progresista internacional.