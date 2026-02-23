10.04.2026 / CONTRA LA ULTRADERECHA

El PJ participará de la Cumbre Progresista Mundial que encabezan Lula y Pedro Sánchez

Una delegación encabezada por Wado de Pedro asistirá en Barcelona a la cumbre progresista impulsada por los mandatarios de Brasil y España, cuyo objeto es reunir posiciones contra la ultraderecha, la escalada bélica y el rumbo del Gobierno. El encuentro reunirá a líderes de más de 40 países.




El Partido Justicialista enviará una delegación a la Cumbre Progresista Mundial que impulsan el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el jefe del gobierno español Pedro Sánchez en Barcelona, donde dirigentes de distintos países buscarán articular una agenda común frente al avance de las derechas y fijar posiciones sobre el escenario internacional.

La comitiva estará encabezada por el senador Eduardo “Wado” de Pedro e integrada por referentes como Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, la economista Delfina Rossi y el intendente Gustavo Menéndez, entre otros, con el objetivo de representar al espacio en los debates.

Entre los ejes que llevará el PJ se destaca el rechazo a la escalada bélica a nivel global y las críticas a los alineamientos internacionales del Gobierno argentino, en una línea que también será compartida por otros sectores del progresismo que participarán del encuentro.

“Tenemos que buscar la paz, la guerra es siempre una derrota”, sostuvo el diputado Eduardo Valdés, quien además advirtió sobre un eventual involucramiento del país en conflictos internacionales y planteó la necesidad de reforzar una agenda orientada al multilateralismo.

La cumbre, que se desarrollará el 17 y 18 de abril, contará con la presencia de líderes como Gustavo Petro, Yamandú Orsi y representantes de unos 40 países, y prevé más de 50 paneles sobre democracia, economía, cambio climático, migraciones y estrategias políticas.

En paralelo, el espacio buscará instalar consignas vinculadas a la situación interna argentina, como el reclamo por “Cristina libre". Asimismo, es posible participación del gobernador Axel Kicillof, quien ya comenzó a mostrarse junto a líderes de la región, como Yamandú Orsi, con el fin de insertarse en la agenda progresista internacional.  

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