Milei sigue al ataque en X: arremetió otra vez contra la prensa y aseguró que "la pobreza es la más baja de los últimos siete años"

El presidente Javier Milei renovó sus ataques contra los periodistas y defendió la gestión económica de su gobierno, ya que marcó que la Argentina tiene "el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años". Además, sostuvo que el país "está mucho mejor que en 2023".En la red social X, Milei volvió a cargar contra la prensa, debido a la información sobre la economía. "Primero los datos. El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos... o directamente de sus jefes. Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023", marcó. "Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico. Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que 'todo está mal' cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato. ¿Significa esto que todos están mejor? No", enfatizó en esta línea.En tal sentido, reconoció a los grupos que atraviesan una delicada situación económica. "Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia", expresó. "El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado. Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación", agregó en esta línea.Por último, sostuvo que la actividad económica se ubica al alza. "Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo", resaltó.El presidente Javier Milei ratificó el rumbo del plan económico del Gobierno basado en el equilibrio fiscal durante una entrevista en la Televisión Pública, en la que advirtió que "la motosierra sigue encendida", al tiempo que advirtió sobre presuntos intentos de desestabilización y apuntó contra opositores y periodistas. "La motosierra sigue encendida. No voy a resignar el equilibrio fiscal. No vamos a ceder a los delincuentes ni a fuerzas extranjeras tratándose de meter en un país para voltear al Gobierno", aseguró el mandatario. El jefe de Estado afirmó que "la economía creció un 11%" desde su llegada a la Casa Rosada. "Los que hablan de recesión son los mismos payasos que hablan de estanflación. El consumo está en máximos históricos", justificó.