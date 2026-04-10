10.04.2026 / AJUSTES

El Banco Central flexibilizó el cepo: menos restricciones para personas y empresas

El organismo avanzó con una batería de medidas que alivian el acceso a divisas y amplían plazos para operaciones financieras, aunque mantiene controles sobre movimientos en moneda extranjera para evitar maniobras especulativas.




El Banco Central introdujo una serie de cambios que dan lugar a una mayor flexibilización, a casi un año de la eliminación del cepo cambiario por impulso del Gobierno nacional. Las nuevas medidas reducen restricciones para personas humanas y empresas en un contexto de relativa calma del dólar y con el objetivo de facilitar operaciones y financiamiento, aunque se sostendrían ciertos controles para evitar distorsiones en el mercado.

Entre las principales modificaciones para individuos, el organismo eliminó la obligación de liquidar divisas provenientes de exportaciones de bienes, aunque se mantiene su ingresoy quitó el tope de USD 50 para retirar efectivo en el exterior con tarjeta. La medida busca simplificar operaciones y dar mayor margen a consumos y movimientos fuera del país.

Hasta el momento, los retiros de efectivo en el exterior estaban limitados a USD 50 por operación, con un tope de USD 200 en países no limítrofes, y se realizaban como adelantos con tarjetas de crédito o compra emitidas en la Argentina, es decir, mediante extracciones de dinero en cajeros automáticos del exterior utilizando el límite disponible de cada tarjeta.

En el caso de las empresas, el paquete incluyó una extensión de plazos para el ingreso de divisas por exportaciones y una flexibilización en el pago de deudas corporativas. También se habilitó la cancelación anticipada de Obligaciones Negociables y se ampliaron herramientas para acceder a financiamiento en distintas monedas

El BCRA avanzó además en la normalización de la deuda intrafirma, al permitir el acceso al mercado oficial bajo condiciones de refinanciación que incluyen plazos más largos y períodos de gracia.  Sin embargo, incorporó una nueva restricción para quienes transfieran dólares al exterior: desde ahora, no se podrá operar con títulos valores con liquidación en moneda extranjera durante los 90 días posteriores, una decisión orientada a limitar arbitrajes entre distintos segmentos del mercado.

Lo más leído

1

EE.UU. exige a Brasil desmantelar Pix: la pelea por el sistema que desafía a Visa y Mastercard

2

La guerra en Irán disparó el precio de los fertilizantes: Argentina vendió Profertil meses antes del shock

3

Pettovello echó a su número dos por los créditos del Nación: por qué expuso a Adorni y Caputo y qué dijo el eyectado

4

Según Milei, miles de personas se vuelven de España "para escapar del kirchnerismo" de Pedro Sánchez

5

Cecilia Rikap: La idea de que la inteligencia artificial va a traer desarrollo es completamente equivocada

Más notas de este tema

La remodelación del Luna Park fue frenada tras la presión de La Nación: que pasará con el negocio de Finkelstein

10/04/2026 - NEGOCIOS

La remodelación del Luna Park fue frenada tras la presión de La Nación: que pasará con el negocio de Finkelstein

El hijo de Trump le da a la bebida: se suma al negocio con una hecha a base de yerba mate

10/04/2026 - NEGOCIOS

El hijo de Trump le da a la bebida: se suma al negocio con una hecha a base de yerba mate

Todo mal: la soja se guarda, la industria se cae y el modelo Milei empieza a crujir por falta de dólares

10/04/2026 - ECONOMIA

Todo mal: la soja se guarda, la industria se cae y el modelo Milei empieza a crujir por falta de dólares

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.