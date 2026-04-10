Kicillof encabezó la inauguración en Carlos Tejedor del centro universitario Nº50 del Programa Puentes

Estamos festejando que #CarlosTejedor tiene su primer centro universitario de #Puentes y que llegamos a los 50 inaugurados en la provincia, un orgullo enorme para quienes defendemos el acceso a la educación para todos y todas. pic.twitter.com/SojzJ142L0 — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 10, 2026

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Carlos Tejedor la inauguración del centro universitario Nº50 del Programa Puentes, en un acto que compartió con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la intendenta local, María Celia Gianini. En la jornada también se realizó la entrega de computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes del distrito.Durante el acto, el mandatario provincial destacó la iniciativa como parte de una estrategia para fortalecer el arraigo en el interior bonaerense. “Este centro universitario Nº50 forma parte de una batería de políticas y herramientas novedosas que impulsamos desde la Provincia para fomentar el arraigo: queremos que las localidades del interior sean protagonistas y que sus habitantes tengan mejores posibilidades”, sostuvo.En ese marco, Kicillof apuntó contra la política educativa del Gobierno nacional al señalar que “está destruyendo el sistema universitario argentino”, en referencia a los recortes en salarios docentes, becas y obras. En contraposición, remarcó que el Programa Puentes busca ampliar el acceso a la educación superior en distritos donde la distancia a las universidades representa una barrera.El nuevo centro universitario demandó una inversión de $250 millones y cuenta con dos aulas, recepción, hall de ingreso, baños y cocina. Está emplazado en el predio de la Escuela Secundaria Nº1 de Carlos Tejedor. Además, se entregaron 29 netbooks a estudiantes y certificados a egresados de diplomaturas vinculadas a la producción ganadera y al desarrollo de software, dictadas por instituciones como la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la UTN.Por su parte, Bianco recordó que el programa fue diseñado antes de asumir la gestión, a partir de recorridas por distintos municipios donde surgía la demanda de mayor acceso a estudios superiores. Según detalló, la iniciativa ya alcanza a 80 distritos y cuenta con más de 15 mil estudiantes. “Hoy inauguramos el centro número 50, pero estamos presentes de distinta manera en gran parte de la provincia”, afirmó.Finalmente, Kicillof cerró el acto con una defensa del rol del Estado en materia educativa y de desarrollo territorial. “Que los pibes y las pibas puedan seguir estudiando es una necesidad de toda la sociedad argentina”, remarcó, al tiempo que aseguró que la Provincia continuará invirtiendo en infraestructura, seguridad rural, caminos y viviendas, con el objetivo de fortalecer el crecimiento de los 135 municipios bonaerenses.