Respaldo de Estados Unidos a Milei: alineamiento total y tensión creciente con Irán

La administración de Javier Milei recibió un fuerte espaldarazo del gobierno de Donald Trump tras la expulsión de Mohsen Soltani Tehrani, en una decisión que vuelve a colocar al país en el centro de la disputa internacional. El Departamento de Estado avaló la medida y celebró la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.

La decisión de la Casa Rosada se produjo luego de declarar “persona non grata” al representante iraní, quien abandonó el país en un plazo de 48 horas. El canciller Pablo Quirno confirmó la salida y defendió la medida como una respuesta a lo que calificaron como agravios por parte de Teherán.Desde Cancillería sostuvieron que la Argentina “no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos”, en referencia a un comunicado del gobierno iraní que cuestionó la designación del CGRI como organización terrorista. En paralelo, el Ejecutivo volvió a poner el foco en la falta de cooperación de Irán en las causas por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.El respaldo estadounidense no sólo refuerza la decisión diplomática sino que también consolida un giro en la política exterior argentina, cada vez más alineada con los intereses de Washington y en abierta confrontación con Irán, en un escenario internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.