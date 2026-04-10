Sin mea culpa: Abad reagrupó a la UCR bonaerense sin autocrítica y apuesta a un partido moderno tras la caída electoral

El titular del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, encabezó un acto en La Plata con fuerte impronta interna y convocó a construir un partido “moderno, representativo, republicano y federal”, en la previa de las elecciones del Comité Provincia previstas para junio. Con la mira puesta en 2027, el dirigente buscó mostrar volumen político, aunque evitó cualquier autocrítica por el retroceso electoral que sufrió la Unión Cívica Radical en los últimos comicios.

“Trabajar para que en 2027 la UCR bonaerense pueda tener candidatos propios en los 135 municipios, un candidato propio a la gobernación y convocar a todos los que sueñan con una Provincia desarrollada, moderna y con oportunidades”, sostuvo el senador. La definición marcó una estrategia orientada a reforzar la autonomía del partido dentro de un escenario político fragmentado.El discurso también incorporó referencias a la situación social de la provincia. Abad señaló que “en el territorio está la gente que sufre el avance del narcotráfico, la caída del nivel educativo, la crisis del sistema de salud y la falta de servicios básicos”, y planteó la necesidad de priorizar la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Sin embargo, el diagnóstico no estuvo acompañado de una revisión del desempeño reciente del espacio.En clave interna, el dirigente apeló a la unidad y la renovación partidaria de cara a la elección de autoridades. “No importa quién lleva el palo, lo que importa es la bandera. Vamos a hacerlo juntos, en unidad y preparados para gobernar”, afirmó, retomando una histórica consigna asociada a Ricardo Balbín. Así, el radicalismo bonaerense buscó relanzarse hacia el futuro, sin detenerse en las razones de su retroceso reciente.