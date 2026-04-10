El hijo de Trump le da a la bebida: se suma al negocio con una hecha a base de yerba mate

El hijo menor de Donald Trump, Barron Trump, inició su camino empresarial con el lanzamiento de una bebida energizante a base de yerba mate en Estados Unidos. Con solo 20 años, el joven ya figura como miembro del directorio de Sollos Yerba Mate Inc., una compañía que busca posicionarse en el competitivo mercado de bebidas funcionales.

La irrupción de Barron en el mundo de los negocios no es un hecho aislado. Su primera experiencia empresarial se remonta a 2024, cuando con apenas 18 años integró el directorio de una firma inmobiliaria que luego fue disuelta. Su desembarco actual refuerza la lógica de inserción temprana en estructuras empresariales vinculadas al poder económico y político.En este contexto, el lanzamiento de la bebida a base de yerba mate no solo abre un nuevo nicho comercial, sino que también deja al descubierto cómo el entramado entre poder, negocios y exposición pública sigue marcando el camino de las nuevas generaciones de la familia Trump.