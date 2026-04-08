Bullrich reconoció que la investigación a Manuel Adorni "sin duda genera un impacto" en el Gobierno

Mientras la Justicia avanza en la causa contra Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, la senadora libertaria Patricia Bullrich reconoció que el escándalo "sin duda genera un impacto" en el gobierno de Javier Milei."El Presidente ha tomado una decision que es mantener a Adorni en su cargo. Él está muy tocado, personalmente en su familia, pero esa es la decisión tomada", dijo Bullrich ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba.La titular del bloque libertario planteó que las dudas sobre cómo Adorni incrementó su patrimonio desde que llegó a la Casa Rosada "sin duda genera un impacto" en el Gabinete. "Es duro, para él y todos atravesar este momento, pero no queremos romper el principio de inocencia de nadie", deslizó.Bullrich subrayó que su postura es dejar que "solo juzgue la justicia" y aconsejó que dentro del oficialismo tomen la misma postura. "La política no puede cumplir el rol de la Justicia. Esperemos que la justicia juzgue. Esto va también para nosotros, no tenemos que hablar antes de tiempo sobre casos que la Justicia no decidió, porque podemos destruir una familia", comentó.En esa línea, la exfuncionaria de Milei, Mauricio Macri y Fernando de la Rúa se comparó con un Adorni que no tiene su misma experiencia. "El impacto es fuerte. Es una persona que no viene de la política. Los que venimos de la política tenemos el cuero mas duro, nos hemos comido operaciones y muchas cosas", señaló, y luego agregó: "Él esta en esta situación de ser la primera vez. Ojalá que salga todo bien, y si la Justicia decide otra cosa se tomará la decision correcta".Al respecto de si en Casa Rosada están analizando que el exvocero presidencial se tome licencia de su cargo en medio del escándalo, planteó: "Esa es una decisión por el impacto que le produce a él y su familia. Es una conversación con él y el Presidente".