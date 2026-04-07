La oposición pidió la interpelación de Adorni, pero no alcanzó la mayoría suficiente en Diputados

A través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos suficiente en el recinto.Si bien la iniciativa recibió más votos positivos que negativos (124 a 118), la oposición necesitaba las tres cuartas partes de los votos de los diputados presentes para incluirla en el temario de la sesión.La alternativa que barajó la oposición era la de pedir el emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los expedientes vinculados a Adorni a la brevedad, pero como esos proyectos no estaban en el temario, tampoco era una opción viable.Al presentar la moción, Penacca señaló que el objetivo era “citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a esta cámara para que de las explicaciones que debería haber dado al momento en que se hizo de público conocimiento ese famoso viaje para deslomarse trabajando en Nueva York con su esposa a quien como extrañaba mucho le pidió que la acompañara”.La legisladora reconoció que el Gobierno había dejado trascender una visita del ministro coordinador al Congreso para el próximo 29 de abril, pero aclaró que esa actividad prevista en el artículo 101 de la Constitución tiene tiene como propósito hacer un informe sobre el estado de la Nación y la marcha de la gestión, y no con las causas de corrupción que involucran personalmente al funcionario.“Entendemos que hay una irregularidad que es clara, hay una presunta malversación de caudales públicos y obviamente un incumplimiento de deberes de funcionario publico. No lo dice el bloque de Unión por la Patria; hay una investigación ordenada por el fiscal Pollicita que está iniciada", indicó.Más tarde, el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, intentó que la presidencia de la Cámara baja cediera para permitir la votación de la moción de emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de poner en consideración los proyectos vinculados a Adorni.“No le pedimos que tomen posición. Ya sabemos que lo quieren defender y que lo van a proteger a Adorni”, aclaró el radical bonaerense.“Lo que buscamos con esta moción de emplazamiento directamente es que el Congreso no se vuelva cómplice. El Gobierno no puede encontrar una explicación porque no la hay. El Congreso no puede ser cómplice de esto, a no ser que no podamos tratar estos temas porque algunos quieren privatizar el Banco Nación y fueron corriendo a sacar un crédito en el Banco Nación a tasas bajas. Y eran los mismos que el año pasado se persignaban por la ley de Ficha limpia”, resaltó.