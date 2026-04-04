Estados Unidos y China trasladan su disputa a la Luna

se inscribe en una competencia creciente con China por el liderazgo en la exploración espacial.

La NASA proyecta instalar una base en la Luna como parte de su programa Artemis, con el objetivo de sostener misiones humanas de largo plazo. A diferencia de las expediciones del siglo XX, el plan actual apunta a una presencia continua, con infraestructura capaz de albergar astronautas y permitir operaciones científicas regulares.La decisión de la NASA de avanzar con una base en la Luna como parte del programa Artemis no solo responde a objetivos científicos. TambiénA diferencia de la carrera espacial del siglo XX, centrada en llegar primero, el foco actual está puesto en quién logra establecer una presencia sostenida y controlar la infraestructura en la superficie lunar.La renovada disputa tiene un componente clave: los recursos. La posibilidad de extraer agua en forma de hielo, generar combustible y utilizar minerales estratégicos convierte a la Luna en un espacio con valor económico y logístico.Además, una base lunar permitiría desarrollar tecnologías para misiones de largo alcance y funcionaría como plataforma para futuras expediciones a Marte. En ese sentido, la Luna deja de ser solo un objetivo simbólico para convertirse en un nodo estratégico.Estados Unidos impulsa un esquema basado en alianzas internacionales y participación del sector privado, articulado en torno a Artemis. Empresas espaciales y países aliados forman parte de un programa que busca distribuir costos y capacidades.China, en cambio, avanza con un modelo más centralizado, liderado por el Estado y con cooperación selectiva, en particular con Rusia. Su proyecto incluye el desarrollo de una estación internacional de investigación lunar en las próximas décadas.El eje de la competencia ya no es solo llegar, sino quedarse. Tanto Estados Unidos como China proyectan construir módulos habitables, sistemas de energía y tecnologías para operar de manera continua en la superficie lunar.La instalación de infraestructura permanente redefine la lógica de la exploración espacial: implica capacidad de ocupación, control de zonas estratégicas y desarrollo de cadenas tecnológicas complejas.El avance de estos proyectos también abre interrogantes sobre la gobernanza del espacio. Mientras Estados Unidos promueve acuerdos internacionales para regular la actividad en la Luna, China cuestiona algunos de esos marcos y propone esquemas alternativos.La falta de consensos claros sobre el uso de recursos y la instalación de bases introduce un elemento adicional de tensión en un escenario donde el derecho espacial todavía tiene zonas grises.La nueva carrera lunar combina investigación científica con competencia geopolítica. La capacidad de liderar la exploración espacial se traduce en prestigio internacional, desarrollo tecnológico y ventajas estratégicas.En ese contexto, el proyecto de una base en la Luna deja de ser un objetivo aislado para convertirse en parte de una disputa más amplia por la influencia global.El regreso a la Luna marca una nueva etapa en la historia espacial. La presencia simultánea de múltiples actores, la participación del sector privado y la competencia entre potencias configuran un escenario más complejo que el de la Guerra Fría.La evolución de estos proyectos definirá no solo el futuro de la exploración espacial, sino también el equilibrio de poder en un ámbito que empieza a adquirir cada vez más relevancia en la política internacional.