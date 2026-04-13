Caputo habría solicitado a todos los ministerios que ajusten sus presupuestos un 20%

El titular de Economía le solicitó a todas las carteras que recorten lo que llaman "gastos burocráticos". El pedido de ajuste se extiende a todas las carteras del Ejecutivo Nacional, a pesar de que las partidas para el ejercicio ya se encuentran asignadas. Esta medida se divulgó, de manera “no oficial” en búsqueda de contener la proyección del Presupuesto 2026.
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