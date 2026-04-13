En respuesta al ajuste universitario, se desarrollla una jornada de protesta con clases públicas en Plaza de Mayo

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), llevan adelante este viernes una jornada de protesta con clases públicas frente a la Casa Rosada y una feria de ciencias en Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario , que establece una recomposición salarial del 50% para docentes y no docentes, en función de la pérdida frente a la inflación desde diciembre de 2023 y que el gobierno de Javier Milei intentó vetar sin éxito en 2025.La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, advirtió que los ingresos del sector se encuentran en niveles críticos. “Están en los mínimos históricos”, afirmó, y explicó que muchos docentes se ven obligados a renunciar o a buscar otros trabajos para complementar sus ingresos.“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, sostuvo.La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en cuatro oportunidades por el Congreso de la Nación Argentina, incluyendo dos votaciones posteriores al veto presidencial para su ratificación.Además, en los últimos días, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo de primera instancia que ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley. En el marco de la jornada de lucha y del Día del Investigador Científico, el prestigioso biólogo molecular Alberto Kornblihtt dio una clase pública mientras que hubo otros paneles y actividades en simultáneo con representantes de diferentes sectores.La jornada incluye exposiciones abiertas y una feria de ciencias organizada en conjunto con ATE Conicet. Como parte del plan de lucha, los docentes confirmaron que continuarán durante la semana con medidas de fuerza en distintas facultades y sedes. Así, la movilización en Plaza de Mayo busca instalar el tema en la agenda pública y presionar por una resolución que permita recomponer los salarios y garantizar el normal funcionamiento de las universidades.